'아찔, 국제적 망신 당할 뻔' 거꾸로 태극기 사건, 과연 노시환 잘못일까? 처음에는 아무도 몰랐다. AG 황당 해프닝[AG출국현장]

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 거꾸로 새겨진 태극기 단복 입고 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 거꾸로 새겨진 태극기 단복 입고 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[인천공항=스포츠조선 송정헌 기자] 야구대표팀 출국하는 날. 대표팀 단복에 거꾸로 새겨진 태극기가 발견돼 문제가 됐다.

아시안게임에 나서는 야구대표팀이 결전지 일본으로 출국하는 과정에서 야구대표팀 주장 노시환의 단복에 태극기가 거꾸로 새겨진 일이 발견됐다. 문제의 태극기를 발견한 노시환은 곧바로 단복을 벗고 이후 일정을 소화했다.

야구대표팀은 18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임'이 열리는 일본 나고야로 출국했다. 류지현 감독이 이끄는 야구대표팀은 총 24명(투수 11명, 야수 13명)으로 구성됐다. 구단별 3명까지 차출했다.

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만 29세 이하(1997년1월1일 이후 출생) 선수들 중 곽빈, 노시환, 문보경은 와일드카드로 대표팀에 합류했다. 곽빈,노시환, 문보경은 2022항저우 아시안게임 금메달리스트로 후배들의 금메달을 위해 대표팀에 합류했다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 곽빈. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 박재현. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김지찬. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 문현빈. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

대표팀 주장은 한화 이글스 노시환이 맡았다.

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노시환은 올 시즌 118경기 출전 타율 2할8푼1리 홈런 27개를 기록 중이었다. 야구대표팀 주장을 맡게 된 노시환이 하필 출국하는 날 태극기로 문제가 됐다.

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노시환은 출국을 앞두고 대표팀 선수들을 대표해 출국 인터뷰에 나섰다. 인터뷰를 마친 노시환은 본인 단복(바람막이 점퍼)에 태극기가 거꾸로 새겨진 부분을 확인했다. 문제를 인식한 노시환은 곧바로 점퍼를 벗고 출국 수속을 이어갔다.

야구대표팀 출국하는 날. 그것도 하필, 대표팀 주장 노시환의 유니폼에 문제가 발견됐다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 김도영. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

선수 본인도, 공항을 찾은 팬들도 쉽게 문제를 인식할 수 없었던 부분이었다. 인터뷰 과정에서 거꾸로 태극기를 발견하고 해프닝을 일단락됐으나, 이런 문제가 만약 일본에서 터졌다면 국제적인 망신까지 당할 뻔했다.

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결전지 일본 나고야에 도착한 야구대표팀은 21일 대만과 조별리그 1차전 경기를 갖는다. 금메달 향방이 달린 중요한 경기다.

나고야 아시안게임 출전하고 있는 야구대표팀은 2010년 광저우 아시안게임-2014년 인천 아시안게임-2018년 자카르타 팔렘방 아시안게임-2023년 항저우 아시안게임에 이어 아시안게임 5회 연속 금메달에 도전하고 있다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/