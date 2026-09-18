'홈런-3루타-안타-홈런' LG 오지환 힘조절 실패, 그 흔한 2루타 하나가 모자랐다…염갈량 폭풍칭찬 "흐름 가져오고, 승리 이끌었다" [수원승장]

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날린 LG 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 2회 LG 오지환이 KT 로건을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 2회 LG 오지환이 KT 로건을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 베테랑 오지환의 폭풍같은 활약이 LG 트윈스 5연승을 이끌었다.

LG는 18일 수원 KT 위즈전에서 홈런 2개 포함 4안타 4타점 불방망이를 휘두른 오지환과 6이닝 1실점으로 호투한 톨허스트를 앞세워 12대1 대승을 거뒀다.

특히 오지환은 첫 타석에서 팀에게 선취점을 안긴 솔로포를 쏘아올린데 이어 1타점 적시타, 우중간을 가르는 3루타에 이어 9-1로 앞선 8회초에는 오른쪽 담장을 넘기는 투런포를 터뜨렸다. 지난 13일 삼성 라이온즈전에 이어 5일만의 멀티포다.

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양팀 외인 에이스 간의 맞대결이었지만, 모처럼 물꼬가 터진 LG의 불방망이와 '최소 실책 1위'였던 KT의 구멍뚫린 수비가 교차하며 예상외의 일방적인 승부가 나왔다.

이로써 올시즌 LG는 대KT전 상대전적을 6승10패로 좁힌 채 정규시즌을 마무리지었다. 73승째(1무55패)를 따내며 2위 삼성 라이온즈를 향한 추격의 고삐를 당겼다. 향후 가을야구에서의 만남을 앞두고 마지막 경기에서 지난 트라우마를 지우고, 흐름을 타는 계기도 만들었다.

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 2회 LG 오지환이 KT 로건을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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아쉽게도 '힘 조절'에 실패해 사이클링 히트를 놓쳤다. 6회초 3루타는 오지환의 올시즌 첫 3루타였다. 8회초 KT 신예 투수 장민호를 상대한 홈런은 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있는 타구였다.

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경기 후 염경엽 LG 감독은 "오지환의 선제 홈런과 송찬의의 타점으로 경기 초반 흐름을 우리 쪽으로 가져왔다. 오랜만에 타선이 터지면서 추가점을 뽑아야 할 타이밍에 추가점을 만들어낸 결과 승리할 수 있었다"고 이날 경기를 돌아봤다.

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이어 "톨허스트가 선발로서 자기 역할을 잘해주며 승리의 발판을 만들어줬다. 오지환이 멀티홈런 포함 4안타 4타점으로 전체적인 타선을 이끌며 승리를 견인했다"고 덧붙였다.

"오늘 원정 경기임에도 많은 팬들이 오셔서 응원해 주신 덕분에 선수들이 활발한 타격으로 승리로 보답할 수 있었다. 감사드린다."

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com