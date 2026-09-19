이런 망신있을까…'시선 집중' 출국길, 대표팀 주장이 단복을 못 입었다고? [나고야 LIVE]

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

나고야 입성한 야구 대표팀 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀 주장 노시환(오른쪽)을 비롯한 선수들이 18일 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.18 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 자랑스러울 '태극마크' 단복이 한순간에 '망신거리'가 됐다.

지난 18일 오전 인천국제공항 2터미널에는 수많은 팬들이 모였다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀 출국길을 보기 위함이었다.

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야구는 3년 연속 1000만관중을 넘는 등 많은 인기를 받는 종목이다. 이날 대표팀 출국길은 '아이돌 출국' 못지 않게 많은 팬들이 와서 사진을 찍고 선물을 전달하기도 했다.

예상치 못한 곳에서 논란이 터졌다. 주인공은 대표팀 주장 노시환이었다. 이날 대표팀은 아시안게임 공식 단복을 입고 출국했다. 이 중 노시환의 가슴 부분에 있는 태극기가 180도 뒤집어져 있었다. 공식인터뷰까지 진행했던 터라 이 '뒤집힌 태극기'는 더욱 부각이 됐다. 제작 실수로 애먼 노시환만 비난을 받았다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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처음 지급받을 때부터 태극기가 거꾸로 인쇄된 것이었다. KBO 관계자는 "처음 받을 때부터 인쇄가 잘못됐다. 남은 단복이 있으면 사이즈에 맞게 지급을 할 것이고, 없다면 대한체육회에 요청해 새롭게 받을 예정"이라고 밝혔다.

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노시환은 빠르게 대처했다. 태극기가 뒤집혀 있다는 걸 알고 곧바로 단복을 벗었다. 노시환은 팔뚝에 '제대로 된 태극기'가 박힌 반팔을 입고 입국했다.

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노시환은 "일본과 대만 모두 좋은 팀이다. 방심할 생각은 없다. 모든 경기를 이기기 위해서 노력을 하겠다. 일본과 대만 많이 붙어본 만큼, 어느정도 투수들은 다 알고 있다. 그런 내용을 안 쳐본 선수들에게 공유해주는 대화를 많이 했다"라며 "어린 선수들이 많아서 분위기를 많이 탈 것 같다. 1차전 대만전을 가져간다면 좋은 분위기를 타서 더 무서운 팀이 될 것 같다. 1차전이 가장 중요할 것 같다. 선수들에게도 그런 메시지를 전달하고 싶다"고 출사표를 던졌다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 류지현 감독과 야구대표팀. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

야구 대표팀의 해프닝은 이 뿐이 아니다. 18일 입국한 대표팀은 19일과 20일 실제 경기가 열리는 오카자키 구장과 도요하시 구장에서 적응 훈련을 할 예정이었다. 그러나 입국 당일까지도 조직위는 훈련 장소 및 시간을 확정해주지 않았다. 많은 양의 비가 내리면서 정비가 필요하다는 것. 대표팀은 혹시 모를 훈련 불발 사태에 대비해 발빠르게 대체 구장을 섭외해뒀다. 결국 19일 경기장 훈련이 취소됐고, 대표팀은 대체 구장에서 실내 훈련을 진행할 예정이다.

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류 감독은 "같은 조건이다. 우리만 야구장을 못 가는 것이 아닌 8개국이 같다"라며 이 상황을 받아들였다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com