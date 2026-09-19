'KIA 또 강적 만난다' 특정팀 상대로 8연패라고? 마지막 승부처 나왔다

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 이범호 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]멀어진 3위 탈환. 그래도 마지막 불꽃을 살리기 위해서는 반드시 잡아야 할 상대가 있다. 이번 주말 창원 원정 2연전이 중요한 이유다.

KIA 타이거즈는 19일과 20일 창원 NC파크에서 NC 다이노스와 원정 2연전을 치른다. 김도영, 박재현, 성영탁까지 3명의 선수들이 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 차출되면서 빠진 가운데, 지난 17일 광주 키움 히어로즈전에서 2대0으로 승리한 KIA는 하루 휴식 후 창원으로 이동해 NC와의 2연전을 앞두고 있다.

올 시즌 가장 까다로운 상대다. KIA는 올 시즌 NC와 치른 13경기에서 2승11패라는 초라한 성적을 거뒀다. NC는 유독 KIA만 만나면 강해진다.

Advertisement

KIA는 올해 KT 위즈를 상대로 6승7패, 삼성 라이온즈를 상대로는 9승6패로 비슷하거나 더 강한 편이었다. 현재 1,2위팀을 상대로도 밀리지 않았는데 오히려 순위가 더 아래에 있는 NC와의 경기는 계산대로 풀리지 않았다.

매치업이 좋지 않았던 것도 아니다. 앞선 NC전 13경기에서 제임스 네일이 3번, 아담 올러가 3번 선발 등판했다. 그런데도 시즌 초반 3승이 전부다. KIA는 현재 NC전 8연패에 빠져있다. 4월 29일 9대4 승리 이후, 한 경기도 이기지 못했다. 가장 최근 치른 9월 9~10일 광주 2연전에서도 4대5, 1대2로 지면서 1점 차 접전을 내주고 말았다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

Advertisement

KIA는 아직 치열한 순위 경쟁 중이다. 3위 LG가 최근 5연승을 거두면서 KIA와 3경기 차로 벌어졌지만, 포기할 단계는 아니다. 그러기 위해서는 약세를 보였던 NC와 남아있는 3경기 결과도 무척 중요하다. KIA는 19일 선발 투수로 네일을 내세운다. 이튿날인 20일 선발 투수로는 아시아쿼터 시라카와 케이쇼가 유력하다.

Advertisement

반면 NC도 대충 할 여유는 없는 상황이다. 주전 유격수이자 팀 공격의 핵심인 김주원이 대표팀에 차출됐고, 최근 5연패에 빠져있다. 6위인 NC는 현재 5위 두산과 4.5경기 차까지 벌어진 상황. '역전 5강'의 꿈이 점점 사라지고 있지만, 그렇다고 포기할 상황도 아니다.

Advertisement

특히 최근 단순 승패를 떠나 경기력 내부적인 면에서 아쉬운 부분들이 많이 나왔기 때문에, 이 분위기를 전환하기 위해서는 반드시 승리가 필요하다. 연패를 끊을 최적의 상대가 어쩌면 KIA가 될 수 있다.

양팀 모두에게 물러설 수 없는 상대. 이번에도 '천적'을 넘지 못할까. 창원 2연전에 많은 시선이 쏠린다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com