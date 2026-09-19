161㎞ 파이어볼러 못 나오는데, 37세 실업선수로 대체? 류지현호 첫 상대 대만의 승부수…이유가 있다

사진출처=대만 ELTA

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 나고야-아이치아시안게임 한국전을 앞둔 대만 대표팀에 변수가 발생했다.

자유시보 등 대만 매체들은 18일(한국시각) '최고 구속 100마일(약 161㎞) 강속구를 던지는 판원후이가 소속팀 플레이오프 진출로 출전이 불투명하다'며 '그는 여전히 대만 대표팀과 소통 중이지만, 탕덩카이 감독은 왕청하오(37)를 기용할 준비를 마쳤다'고 전했다.

우완인 왕청하오는 현대 대만실업리그 협동은행에서 뛰고 있다. 전성기 때 최고 구속은 152㎞였으나, 현재는 140㎞ 후반대의 공을 던지는 것으로 알려졌다. 직구 외에도 포크볼, 싱커, 커브, 슬라이더 등 다양한 변화구를 갖추고 있다.

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프로가 아닌 실업팀, 그것도 선수로 황혼을 앞둔 30대 후반이라는 점이 눈에 띈다. 올해 마이너리그 싱글A, 하이싱글A, 더블A를 차례로 거치며 38경기 5승 무패 6세이브, 평균자책점 3.10을 기록한 기대주 판원후이의 대체자로 거론되는 건 궁금증을 자아내게 만들 만하다.

왕청하오는 2018 자카르타-팔렘방 대회, 2022 항저우 대회에서 각각 아시안게임을 경험한 바 있다. 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 당시 조별리그 B조에서 한국에 2대1로 승리할 때, 9회 무사 1루에서 마운드에 올라 1이닝 무실점을 기록하며 대만에 승리를 안긴 바 있다. 당시 한국은 김재환이 선두 타자 안타로 출루했으나, 양의지의 대타로 투입된 이재원이 왕청하오에 삼진으로 물러났다. 김재환의 대주자로 나선 박해민의 도루로 동점 찬스를 잡았지만, 손아섭이 삼진, 황재원이 뜬공으로 물러나면서 결국 1점차 패배를 안은 바 있다.

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왕청하오는 2025 아시아야구선수권 일본전에서도 무실점 투구를 펼치는 등 국제무대에서 강한 모습을 선보였다. 아시아야구선수권 당시 일본 대표팀을 이끌었던 가와구치 도모야스 감독은 당시 왕청하오의 투구를 두고 "정말 대단했다"고 칭찬하기도 했다.

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자유시보는 '왕청하오는 여전히 147~148㎞ 구속을 유지 중이며, 대만 대표팀 마무리 투수 유력 후보로 거론되고 있다'며 '나이가 들었지만 여전히 젊은 선수들 못지 않게 꾸준히 훈련하며 체력을 관리하고 있다'고 전했다. 왕청하오는 "구속은 조금 떨어진 게 사실이지만, 아시안게임에서는 최대한 향상시키도록 노력하겠다"고 다짐했다. 그러면서 "내 마음가짐은 변함없다. 매 경기 최선을 다하고, 제 역할을 하면서 팀에 긍정적인 분위기를 조성하는데 집중하고 있다"고 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com