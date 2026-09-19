"굿바이 잠실, 땡큐 잠실" 두산 베어스, 잠실야구장과 작별 이벤트 한다

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[스포츠조선 나유리 기자]두산 베어스가 9월 25일 롯데 자이언츠전부터 10월 1일 NC 다이노스와의 정규 시즌 홈 최종전까지 5연전 기간 동안 'Thank You Jamsil' 이벤트를 진행한다.

두산이 잠실야구장에서 치르는 마지막 정규시즌 홈 경기들이다. 두산 구단은 "오랜 세월 이곳에서 함께 울고 웃어온 '최강 10번 타자'에게 감사의 마음을 전하고, 잠실야구장의 마지막 순간을 팬들과 함께 기억하기 위해 다양한 이벤트를 마련했다"고 설명했다.

5연전 기간 동안 1루 내·외야 출입구에서는 '잠실야구장 사진 엽서'를 증정한다. 엽서에는 '우리에게 잠실은 ____이다'라는 문구가 담겼다. 처음 야구장을 찾던 날의 설렘부터 목이 쉬도록 외친 응원, 아쉬움에 쉽게 발길을 돌리지 못했던 밤까지, 팬들은 저마다의 잠실을 빈칸에 직접 채워 넣을 수 있다. 1루 내야광장에서는 잠실에서의 마지막 가을을 사진으로 남길 수 있는 특별 포토월도 운영한다.

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팬들이 늘 관중석에서 바라보던 그라운드에 직접 서볼 수 있는 포토타임 이벤트도 마련했다. 작성한 엽서와 함께 잠실야구장에서 인증사진을 촬영하거나 특별 포토월에서 사진을 촬영한 후, 인스타그램에 '#두산베어스 #잠실야구장 #OurTimeOurMemories'를 포함한 게시물을 업로드하면 이벤트에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 선정된 팬들은 경기 종료 후 그라운드에서 잠실야구장과의 마지막 추억을 남길 수 있다.

더 많은 팬들이 잠실야구장에서의 마지막 응원을 함께할 수 있도록 입장권 할인 프로모션도 진행한다. 9월 29일부터 10월 1일까지 NC 다이노스와 3연전 기간 동안 외야석은 일괄 2026원에 판매한다. 클리닝 타임에는 추첨을 통해 이스타항공 전 노선 2인 왕복항공권을 증정한다. 아울러 'Thank You Jamsil' 특별 입장권도 3연전 각각 다른 디자인으로 제작해, 마지막 경기들을 오래도록 간직할 수 있도록 했다.

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10월 1일 홈 최종전 경기 종료 후에는 '잠실야구장 은퇴식'을 진행한다. 수많은 선수들의 은퇴를 지켜봐 온 잠실야구장이 이제 스스로 마지막 인사를 건넨다. 당일 1?3루 내·외야 출입구에서는 이날의 기억을 오래 간직할 수 있도록 '잠실야구장 기념 주화'를 입장 관중 전원에게 증정한다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com