"거기서 홈런을 치면 어떻게 해" 홈런을 2개나 쳤는데 동료들 서운함은 왜일까... 2홈런 4타점에도 씁쓸한 미소[수원현장]

'사이클링히트 대신 홈런이라니...' 18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회 투런홈런을 날린 LG 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 2회 LG 오지환이 KT 로건을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 2회 LG 오지환이 KT 로건을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[수원=스포츠조선 송정헌 기자] 8회 마지막 타석. 2루타를 날리면 사이클링히트를 완성할 수 있었으나 홈런이 터졌다. 홈런을 확인한 오지환은 씁쓸한 미소를 지울 수밖에 없었다.

LG 트윈스는 선두 KT 위즈를 상대로 12대 1 대승을 거뒀다. LG는 가을야구를 앞두고 중요한 시기 5연승을 달렸다. 리그 1위 KT는 7연승에서 제동이 걸렸다.

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. LG가 리그 선두 KT에 12-1로 대승을 거뒀다. LG 선발 톨허스트가 6이닝 1실점 호투로 마운드를 책임졌고, 타선에서는 오지환이 4안타(2홈런), 4타점 맹타를 휘두르며 대승을 이끌었다.

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오지환은 2회초 선두타자로 나서 KT 선발 로건을 상대로 우월 솔로홈런을 날렸다. 최근 호투를 펼치고 있던 KT 로건을 상대로 기선을 제압하는 선제 솔로포였다.

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오지환은 3회 두 번째 타석에서는 1타점 적시타를 날렸다. KT는 3회초 2사 2루에서 문정빈을 자동 고의4구로 거르고 오지환을 선택했다. 2사 1, 2루 타석에 나선 오지환은 로건을 상대로 1타점 적시타를 날렸다.

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 2회 LG 오지환이 KT 로건을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 2회 LG 오지환이 KT 로건을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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전타석 홈런을 날렸음에도 문정빈을 거르고 자신을 선택한 KT에 자존심이 상했을 수도 있었으나 오지환은 1타점 적시타를 날리며 KT의 선택이 틀렸음을 증명했다.

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5회 3루수 내야플라이로 물러난 오지환은 7회 선두타자로 나와 우중간을 가르는 큼지막한 타구로 3루타를 날렸다. 3루에서 접전 상황이 펼쳐질 수도 있었으나 오지환은 뒤도 돌아보지 않고 3루를 향해 내달렸다.

홈런-안타-3루타로 2루타가 빠진 사이클링히트 상황.

가장 어렵다는 3루타까지 쳤기에 2루타만 추가하면 대기록 달성이었다. 오지환에게 8회초 대기록을 달성할 수 있는 기회가 찾아왔다. 1사 1루에서 타석에 나선 오지환은 KT 바뀐 투수 장민호를 상대했다. 볼-스트라이크-파울-파울. 2스트라이크 1볼로 몰린 상황에서도 7구까지 가는 끈질긴 승부를 펼쳤다.

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18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날린 LG 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 7회 선두타자 3루타를 날린 LG 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

오지환은 장민호의 7구 133km 포크볼을 걷어올려 우익수 뒤 펜스를 넘기는 투런홈런을 날렸다. 큼지막한 타구가 만약 펜스를 맞고 떨어졌다면 무조건 2루타 확정. 사이클링히트를 달성할 수 있었으나 타구는 아쉽게도(?) 펜스를 넘어가며 홈런이 됐다.

짜릿한 홈런임이도 오지환은 허탈한 미소를 지었다. 사이클링히트 대기록이 아쉽게 홈런으로 날아갔다.

시즌 초 극심한 타격 부진에 시달렸던 오지환이 가을야구를 앞두고 타격감이 살아나고 있다. 오지환에게 수원은 2023년 한국시리즈 3차전에서 역전 3점홈런을 날렸던 좋은 기억이 있는 곳이다.

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대기록 달성은 아쉽게 무산됐으나 '약속의 땅' 수원에서 오지환이 부활을 알리는 맹활약을 펼쳤다.

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회 타석에 나선 오지환. 2루타를 추가하면 사이클링 히트였으나 투런홈런을 날린 LG 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회 투런홈런을 날린 LG 오지환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/