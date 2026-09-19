[종합]이정후, 韓 역대 8번째 ML 10홈런 '3타수 1안타'…SF 8회만 4피홈런, 다저스에 완패

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 역대 한국인 메이저리거 8번째로 한 시즌 두 자릿수 홈런 기록을 달성했다.

이정후는 19일(한국시각) 미국 LA의 다저스타디움에서 펼쳐진 LA 다저스전에 4번 타자-우익수로 출전해 팀이 0-1로 뒤진 2회초 선두 타자로 나서 우월 솔로포를 터뜨렸다. 시즌 10호. 이 홈런으로 이정후는 최희섭(2004년·15개), 추신수(2009년·20개), 강정호(2015년·15개), 이대호(2016년·14개), 박병호(2016년·12개), 최지만(2018년·10개), 김하성(2022년·11개)에 이어 역대 한국인 메이저리거 8번째 한 시즌 두 자릿수 홈런 기록을 세웠다. 또 앞서 도루 12개를 기록한 이정후는 이 홈런으로 메이저리그 데뷔 3시즌 만에 10홈런-10도루도 달성했다.

다저스 선발 타일러 글래스나우와 상대한 이정후는 2B2S에서 한가운데로 몰린 81.5마일 너클 커브를 놓치지 않고 방망이를 돌렸다. 발사각 33도, 97.7마일 속도로 우측 담장을 향해 날아간 타구는 비거리 377피트를 기록하면서 동점 솔로포로 연결됐다.

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이정후는 지난달 11일 휴스턴 애스트로스전에서 시즌 9호포를 터뜨린 뒤 한동안 손맛을 보지 못했다. 9월 한 달간 타율이 1할대 중반까지 떨어지는 등 시즌 막판 들어 부침을 겪었다. 그러나 다저스전에서 의미 있는 홈런을 쏘아 올리면서 그간의 부담을 어느 정도 털어냈다.

이정후는 2회초 첫 타석 홈런에 이어 3회초 2사 1, 2루 득점권 찬스를 맞이했으나, 뜬공으로 물러났다. 6회초 1사 2루에서는 우익수 뜬공으로 주자를 진루시키는 데 만족해야 했다. 마지막 타석이었던 9회초에는 이날 부상자 명단(IL)에서 복귀한 다저스의 에드윈 디아스를 상대로 2B1S에서 높은 코스의 96.1마일 포심 패스트볼을 받아쳤지만, 파울플라이로 아웃됐다.

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4타수 1안타 1타점 1득점으로 이날 경기를 마친 이정후의 시즌 타율은 0.274(533타수 146안타)를 유지했다.

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샌프란시스코는 이날 다저스에 2대8로 패했다. 선발 세자르 페르도모가 1회말 선두 타자 무키 베츠에게 좌월 솔로포를 내주며 끌려간 샌프란시스코는 이정후의 동점 솔로포에 이어 3회초 2사 1, 2루에서 조나 콕스의 적시타로 역전에 성공했다. 그러나 5회말 1사 1, 3루에서 테오스카 에르난데스에게 동점 적시타를 내주며 승부는 다시 원점으로 돌아갔다. 6회말에는 구원 투수 제이슨 폴리가 2사 1루에서 조슈에 데파울라에게 적시타를 내줬고, 8회말에는 카슨 세이무어에 이어 등판한 필립 애브너가 맥스 먼시와 카일 터커에게 백투백포를 맞은데 이어, 2사 1루에서는 베츠에게 다시 투런포를 내줬고, 윌 스미스에게도 중월 솔로포를 얻어 맞으면서 결국 6점차 패배로 경기를 마무리 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com