'훈련장도 나몰라라' 역대 최악 AG 되나 했는데…'디테일 최강' 류지현호 어떻게 살아남았나 [나고야 현장]

19일 도요카와 인근 실내연습장에서 훈련하는 대표팀. 도요카와=이종서 기자

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[도요카와=스포츠조선 이종서 기자] 경기 이틀을 앞두고 훈련장도 없을 뻔 했다. 그러나 위기는 기회가 됐다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀은 19일 도요카와에서 실내 훈련을 진행했다.

아시안게임 조직위원회만 믿었다면 훈련없이 시간을 보낼 뻔 했다.

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아시안게임이 열린 아이치현에는 최근 많은 양의 비가 내렸다. 그야말로 물폭탄이 떨어지면서 홍수 피해까지 이어졌다.

빠르게 정비를 마쳤지만, 야구장 이용 계획에는 차질이 생겼다. 그라운드 정비를 제 때 하지 못했고, 결국 18일 구장 이용 불가 통보를 했다.

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'류지현호'는 18일 입국해 19일과 20일 경기가 열리는 오카자키와 도요하시 구장에서 훈련을 한다는 계획이었다. 하루 전 날벼락 소식이 전해진 셈이다.

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나고야 입성한 류지현 감독 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀 류지현 감독이 18일 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.18 mon@yna.co.kr(끝)

문제는 없었다. 대표팀은 일본 지역에 많은 비가 내린다는 소식에 미리 실내 연습장을 섭외해뒀다.

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작은 것 하나도 빛났다. 오카자키와 도요하시에서 훈련을 했다면 조직위에서 제공하는 버스를 이용할 수 있었지만, 대표팀이 섭외한 구장은 교통편이 마련돼 있지 않았다. 빠르게 버스를 섭외했고, 이동까지 문제가 없었다.

실내 연습장을 섭외한 이유도 있었다. 류지현 대표팀 감독은 "어떤 일이 일어날지 일찍 결정하고 준비를 해야했다. 상식적으로 오카자키나 도요하시가 안 된다면 다른 실외 야구장을 섭외해도 준비가 안 돼 있을 것 같았다. 또 이 시기에 비가 온다는 이야기도 있었다"고 이야기했다.

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불펜 피칭을 하는 곽빈. 도요카와=이종서 기자

류 감독은 이어 "오늘 불펜 피칭을 해야하는 선수도 있다. (훈련이 안 되면) 그 문제가 가장 크다고 생각했다"라며 "또 실외야구장을 섭외하면 숙소에서 1시간 30분에서 2시간을 가야했다. 이동시간이 왕복 3~4시간 되는 건 바람직한 선택은 아니라고 생각했다. 그래서 실내야구장을 선택했다"고 밝혔다.

이날 대표팀에서는 곽빈 최민석 소형준 등 17일 고척 스카이돔에서 진행한 국군체육부대(이하 상무)와의 경기에 나서지 않았던 선수들이 불펜 피칭을 했다.

20일에는 오카자키 구장에서 훈련을 할 수 있게 됐다. 대표팀에게는 호재다. 대표팀은 21일 오카자키에서 대만과 붙는다. 류 감독은 "우리만 훈련을 못하는 게 아니다. 어쩔 수 없는 부분이다. 또 긍정적으로 생각하면 대만전에 대비해 오카자키 야구장에서 연습을 하게 돼서 문제 없다고 생각한다"고 이야기했다.

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대표팀은 일단 컨디션 좋게 훈련을 할 수 있었다. 류 감독은 "대표팀 컨디션에는 전혀 문제가 없다. 오전까지도 몸 상태를 파악했는데 아무 문제없다고 해서 모두 훈련에 나왔다"고 밝혔다.

도요카와=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com