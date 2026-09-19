칭찬 인색한 김태형 감독, 이 선수 드디어 인정했다! → "4번타자 됐죠. 무게감도 있고." [부산 현장]

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 한동희가 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 한동희가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 평소 칭찬에 인색한 편인 김태형 롯데 자이언츠 감독이 한동희를 진정한 '4번 타자'로 인정했다.

김 감독은 19일 부산 사직구장에서 열리는 삼성 라이온즈와 경기를 앞두고 한동희가 진짜 강타자가 됐다며 흡족하게 웃었다.

한동희는 전날 부산 NC전 4타수 3안타 1홈런 맹타를 휘둘렀다. 커리어 첫 20홈런 고지를 밟았다. 부상으로 2개월 가까이 결장하고도 이룩한 성과다.

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한동희는 92경기 386타석 타율 2할9푼7리 20홈런 66타점 OPS(출루율+장타율) 0.883을 기록했다. 풀타임 환산하면 28홈런에 94타점도 가능한 수치다.

김 감독은 "성장했다고 봐야 되지 않나. 4번 타자로 무게감도 있다. 이제 4번 타자가 된 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

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한동희는 롯데가 애지중지 키운 거포 유망주다. 이대호 후계자로 커다란 기대를 모았다.

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경남고 출신으로 2018 신인드래프트 1차지명으로 롯데에 입단했다.

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2020년 17홈런, 2021년 17홈런을 기록하며 잠재력을 증명했다. 2024년과 2025년 상무에서 군복무를 마치고 2026년 돌아와 알을 깨뜨렸다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회초 2사 1루 한동희가 동점 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회초 2사 1루 한동희가 동점 2점홈런을 치고 황성빈과 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

부상이 조금 아쉽다. 한동희는 개막 직전 옆구리를 다쳤다. 그 여파로 4월 타율 2할4푼1리로 부진했다.

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김 감독은 한동희가 건강하게 풀타임을 소화하려면 다이어트가 필요하다고 조언했다.

김 감독은 "부상 없이 1년을 뛰는 게 사실 쉽지가 않다. 선수라면 당연히 해야된다고 생각할 수도 있지만 수비까지 다 나가려면 몸이 조금 더 가벼워지면 좋을 것"이라고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com