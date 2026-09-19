강민호 묘기 후유증? → "갑자기 스파이더맨처럼 슬라이딩을.." [부산 현장]

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 4회말 2루타를 날린 삼성 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 2회말 삼성 강민호가 LG 톨허스트를 상대로 투런홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 주전 포수 강민호가 선발 명단에서 빠졌다. 대타 대기한다. '묘기 슬라이딩' 후유증이다.

박진만 삼성 감독은 19일 부산 사직구장에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기에 강민호가 제외된 이유를 설명했다. 이날 김도환이 선발 마스크를 쓰고 최원태와 배터리 호흡을 맞춘다.

강민호는 올 시즌 98경기 308타석 타율 2할6푼8리 11홈런 53타점 OPS(출루율+장타율) 0.803을 기록했다.

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박 감독은 "어제(18일) 런다운 플레이를 하다가 2루에 태그를 피해서 슬라이딩했는데 어깨 쪽이 조금 찝혔다"고 밝혔다.

강민호는 18일 대전 한화전 1-0으로 앞선 5회초 선두타자로 나와 좌전 안타를 쳤다. 김상준의 번트로 2루에 안착했다. 1사 2루서 김성윤이 투수 땅볼을 쳤다. 2루 주자 강민호가 3루에 가려다 멈췄다. 런다운에 걸렸다. 한화 투수 김종수가 강민호를 몰다가 2루에 토스했다. 강민호는 한화 유격수 심우준의 태그를 피하며 오른팔을 쭉 뻗어 2루를 찍었다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 4회말 1사 1,2루 삼성 강민호가 심재훈 외야 뜬공 때 태그업 후 3루를 향해 몸을 던지고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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강민호가 날렵한 주루플레이를 펼쳐 아웃을 면했다. 이어진 1사 1, 2루에서 박승규가 싹쓸이 3루타를 쳤다.

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박 감독은 "갑자기 스파이더맨처럼 슬라이딩을 했다가"라며 웃으면서 "거기서 세이프가 돼가지고 다음에 승규가 2타점을 올렸다. 그런데 어깨에 통증이 조금 생겨서 송구가 힘들다. 대타로 치는 건 된다"고 대타 출전을 암시했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com