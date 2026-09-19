'넥스트 플레이 포기 → 박민우 화났다' 류진욱 결국 2군행, 고졸 신인 콜업[창원 현장]

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. NC 류진욱이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]공교롭게도 투수 앞으로 향한 두번의 타구. 대처를 포기했던 류진욱이 결국 2군행을 통보받았다.

NC 다이노스는 19일 창원 KIA 타이거즈전을 앞두고 투수 류진욱을 1군 엔트리에서 말소하고, 고졸 신인 투수 최요한을 등록했다.

류진욱은 하루 전인 18일 부산 롯데 자이언츠전 등판에서 아쉬운 내용이 있었다.

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NC가 1-5로 뒤진 5회말 등판한 류진욱은 선두타자 손성빈에게 2루타를 허용했다. 이어 장두성의 타구가 투수 앞 내야 안타가 되면서 무사 1,3루 위기에 몰렸다.

관건은 황성빈 타석이었다. 장두성이 2루 도루에 성공하며 무사 2,3루. 실점 위기에서 황성빈을 상대했고, 황성빈이 친 타구가 1루와 투수 사이 파울 라인 근처 애매한 코스로 떨어지는 타구가 됐다.

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타구를 쫓아가던 류진욱이 포구를 시도했다가 파울 라인 앞에서 포기했고, 발 빠른 황성빈은 그사이 거의 1루에 도착했다. 문제는 그 다음이었다. 2,3루에 주자가 있었던 것을 감안해 빠르게 다음 플레이를 했어야 했지만 류진욱이 대처를 하지 못하면서, 롯데는 2명의 주자가 모두 홈으로 들어왔다.

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결국 해당 타구는 황성빈의 내야 안타로 기록됐고, 2루주자 장두성은 투수의 포구 실책으로 득점한 것으로 인정됐다.

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이후 중계 방송 화면을 통해 투구를 마치고 들어간 류진욱을 향해 주장 박민우가 쓴소리를 쏟아내는듯한 모습이 잡히기도 했다.

결국 류진욱은 이날 1군 엔트리에서 제외됐다. 여러모로 아쉬움이 남는 플레이였다.

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창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com