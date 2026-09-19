'정품 인증' 건강한 구창모 확실히 달랐다! 프로 데뷔 첫 규정이닝 돌파[창원 현장]

구창모. 사진=NC 다이노스

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]건강한 구창모는 확실하다. 프로 데뷔 처음으로 규정 이닝 달성에 성공했다.

NC 다이노스 구창모는 19일 창원 NC파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈 경기에 선발 투수로 등판했다. 4회초까지 3실점을 한 시점에서, 구창모는 올 시즌 144이닝을 채우는데 성공했다.

이는 프로 데뷔 이후 첫 규정 이닝 소화다. 2015년도 신인 드래프트에서 NC의 2차 1라운드 전체 3순위 지명을 받고 입단한 구창모는 데뷔 이후 10년 동안 아직 한번도 규정 이닝을 채우지 못했었다.

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부상과 재활 등으로 인해 크고 작은 이슈들이 이어지면서, 번번이 실패했다. 2018년 133이닝이 자신의 최다 소화 이닝이었고, 이후로는 100이닝을 두 차례 돌파한 것이 전부였다.

특히 2023시즌 51⅔이닝을 소화한 후 왼쪽 척골 골절상으로 인해 수술을 받았고, 곧장 상무에 입대해 군 복무까지 소화했다.

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병역 의무를 마치고 지난해 시즌 막바지에 복귀한 구창모는 의미있는 14⅓이닝을 책임지며 팀의 와일드카드 결정전 진출을 이끌었다.

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그리고 올 시즌은 군 복무를 마친 후 처음 소화하는 풀타임 시즌이었다. 최근 수술 이력도 있고, 부상이 잦았던 투수인만큼 NC는 올 시즌도 구창모는 비교적 꾸준히 관리를 하며 로테이션을 소화했다.

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구창모는 이날 경기 전까지 25번의 등판에서 10승을 챙겼고, 이는 자신의 프로 데뷔 세번째 두자릿수 승리다. 여기에 데뷔 첫 규정 이닝까지 돌파하면서 부상 없이 풀타임 완주라는 1차 목표를 달성하는데 성공했다.

한편 NC의 국내 선발 투수 가운데 규정 이닝 돌파는 2021년 신민혁 이후 구창모가 5년만에 이름을 올리게 됐다. 외국인 투수들 외에는 규정 이닝을 채운 투수가 없었는데, 더욱 뜻깊은 기록을 세웠다.

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창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com