한동희 미쳤다! 연이틀 홈런 대폭발 → 롯데, 갈 길 바쁜 삼성에 5-3 재재역전승 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 갈 길 바쁜 삼성 라이온즈의 발목을 제대로 잡아챘다.

롯데는 19일 부산 사직구장에서 열린 삼성과 경기에서 5대3으로 승리했다. 롯데는 0-1에서 2-1로 역전했다가 2-3으로 뒤집힌 뒤 다시 뒤집었다. 한동희가 3-3으로 맞선 8회말 역전 결승 홈런을 폭발했다.

롯데 선발 나균안이 6이닝 3실점 호투했다. 7회부터 김원중 박정민 이이무라가 1이닝씩 깔끔하게 계투했다.

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3회초 삼성이 선취점을 뽑았다. 2사 후 집중력이 빛났다. 구자욱이 우중간 3루타를 쳤다. 최형우가 볼넷을 골랐다. 2사 1, 3루에서 디아즈가 다시 중견수 키를 넘기는 큼지막한 적시타를 터뜨렸다. 3루에 있던 구자욱이 넉넉하게 득점했다. 하지만 최형우가 3루를 돌아 홈까지 노리다가 태그 아웃됐다.

5회말 롯데가 역전하자 6회초 삼성이 재역전, 6회말 롯데가 다시 동점을 만들었다.

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5회말 롯데 선두타자 손성빈이 2루타로 포문을 열었다. 장두성이 볼넷을 골랐다. 황성빈이 보내기 번트를 잘 댔다. 1사 2, 3루서 레이예스가 좌중간 싹쓸이 2루타를 폭발했다.

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롯데의 리드는 오래 가지 못했다. 6회초 삼성이 전병우의 2점 홈런으로 다시 앞섰다. 전병우는 2사 1루서 나균안의 투심을 잡아당겨 왼쪽 담장을 넘겼다. 시즌 10호. 전병우는 데뷔 첫 두 자리 홈런을 달성했다.

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삼성의 리드도 잠깐이었다.

롯데는 6회말 순식간에 균형을 맞췄다. 나승엽의 3루타와 전민재의 적시타로 간단하게 1점을 뽑았다. 삼성 선발 최원태를 여기서 끌어내렸다.

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8회말 사직이 다시 뜨거워졌다. 한동희가 역전 솔로 홈런을 폭발했다.

선두타자 한동희는 삼성의 바뀐투수 사토시의 2구를 때려 중앙 담장을 훌쩍 넘겼다. 한동희는 전날 20호 홈런을 기록한 데 이어 이틀 연속 짜릿한 손맛을 봤다. 비거리 135m로 나타났다.

다음 타자 나승엽이 2루타를 때려 기세를 올렸다. 대주자 김동혁이 들어갔다. 전민재가 희생번트를 댔다. 1사 3루에서 투수가 장찬희로 바뀌었다. 장찬희가 보크를 저지르며 김동혁이 홈에 무혈 입성했다.

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5-3으로 앞선 9회초에는 이이무라가 출동해 승리를 지켰다. 이이무라는 2사 1, 2루 위기에 몰렸지만 최형우를 삼진으로 막았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com