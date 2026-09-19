마 여기 부산이다! 한동희, 엘도라도에 찬물 촤악 → 파랗게 뒤덮였던 사직, 결국 부산갈매기가 폭격했다 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 사직구장은 홈 관중 비율이 압도적으로 많기로 유명하다. '구도 부산' 롯데 자이언츠의 안방이다. 하지만 19일 삼성 라이온즈전은 아니었다.

눈을 감고 소리만 들었다면 여기가 대구인지 부산인지 분간하기 어려웠다. 원정 팬들이 거의 절반을 채웠다. 보기 드물게 3루측 외야까지 파랗게 번졌다. 덕분에 사직구장은 이날 2만3200석 만원사례를 달성했다.

롯데 입장에서 마냥 웃을 일은 아니었다. 롯데는 9위로 추락해 포스트시즌이 사실상 물 건너 갔다. 삼성은 한창 1위 싸움을 벌이며 우승을 향해 달려가고 있었다. 삼성 원정 팬들이 어마어마하게 몰려와 사직구장을 점령한 것이다.

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응원전도 삼성이 압도했다. 홈팀 응원 앰프 소리가 묻히는 경우는 거의 찾아볼 수가 없다. 롯데와 같은 인기 구단이라면 더욱 그렇다. 하지만 이날 8회 원정 팬들의 엘도라도 함성에 1루측 치어리더 공연 소리가 들리지도 않았다. 엘도라도는 삼성을 대표하는 인기 응원가다. 롯데 응원단이 엘도라도에 맞춰 율동을 하는 듯한 착각까지 불러일으켰다.

여기에 롯데의 프랜차이즈 스타 한동희가 찬물을 끼얹었다.

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3-3으로 맞선 8회말, 한동희가 선두타자로 등장했다. 한동희는 삼성의 바뀐투수 사토시의 2구를 때려 중앙 담장을 훌쩍 넘겼다. 한동희는 사직구장을 정확히 반으로 갈라 삼성 응원단이 자리한 좌중간 외야 관객석으로 타구를 날렸다. 135m를 비행했다.

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이 한 방으로 전세가 뒤집혔다. 축 쳐져 있던 롯데 홈팬들의 기세가 이제야 비로소 살아났다. '부산 갈매기'가 드디어 더 크게 울려퍼졌다. 롯데는 5대3 재역전 드라마를 완성했다.

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김태형 롯데 감독은 "타이트한 동점 상황에서 한동희 결승 홈런으로 승리할 수 있었다. 주말 만원 관중으로 성원을 보내주신 팬분들께도 감사드린다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com