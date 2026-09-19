엥? 웬 번트 → 주장 전준우 희생(?)에 김태형 감독은 왜 어리둥절 했을까

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 주장 전준우가 희생번트를 댔다. 김태형 롯데 감독은 어리둥절한 표정을 지었다. 자발적인 번트였던 모양이다.

롯데는 19일 부산 사직구장에서 열린 삼성 라이온즈와 경기에 접전 끝에 5대3으로 승리했다.

롯데가 3-3으로 따라붙은 6회말, 전준우 번트 상황에 묘한 광경이 벌어졌다.

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무사 1루에 전준우가 타석에 섰다. 삼성은 여기서 선발 최원태를 내리고 좌완 이승민을 구원 투입했다.

전준우가 초구에 보내기번트를 댔다. 1루 주자 전민재가 무사히 2루에 도착했다.

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그런데 롯데 벤치의 반응은 물음표에 가까웠다. 김 감독은 고개를 갸우뚱했다. 답답한 표정을 감추지 않았다. 두 주먹을 위아래로 부?H혔다. 강공을 뜻하는 몸짓이다.

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6회말 동점, 무사 1루에 보내기 번트는 무난한 선택지 중 하나다.

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하지만 흐름에 따라 '확률이 가장 높은' 선택지가 아닐 수 있다.

이는 벤치가 판단한다.

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딱 1점이 필요하거나, 후속 타자의 안타 확률이 더 높은 경우에는 보내기 번트가 정석이다.

하지만 불펜이 약해 1점으로는 안정권이 아니거나, 후속 타자 보다 현재 타자의 안타 확률이 높다면 강공이 필요하다.

1사 2루를 만들어 놓으면 적시타 하나가 꼭 나와야 한다. 강공에서 성공해서 무사 1, 2루나 무사 1, 3루가 되면 다음에는 안타가 없어도 득점이 가능하며 상황에 따라 빅이닝도 바라볼 수 있다.

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전준우의 다음 타자는 손성빈과 장두성이었다. 1사 2루에서 손성빈 삼진, 장두성 좌익수 뜬공 아웃되며 역전에 실패했다.

시즌 타율은 전준우가 2할3푼, 손성빈이 2할6푼, 장두성이 2할7푼1리였다.

롯데 입장에서는 다행스럽게도 이 공격 실패가 치명타로 이어지지 않았다. 8회말 한동희가 역전 솔로 홈런을 터뜨렸다. 나승엽의 2루타에 보내기번트를 엮어 만든 1사 3루 찬스에서 삼성 장찬희가 보크를 범해 1점을 더 얻었다. 롯데는 5대3으로 승리했지만 전준우의 의문의 희생(?)은 궁금증으로 남게 됐다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com