양키스 초대형 악재! '캡틴' 저지 또 쓰러졌다…포스트시즌도 못 뛴다→감독조차 "나도 모르겠다"

PHOENIX, ARIZONA - SEPTEMBER 18: Aaron Judge #99 of the New York Yankees stands in the dugout during the fifth inning of the game against the Arizona Diamondbacks at Chase Field on September 18, 2026 in Phoenix, Arizona. Chris Coduto/Getty Images/AFP (Photo by Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]뉴욕 양키스의 애런 저지가 또다시 부상자명단(IL)에 올랐다. 복귀시점은 미정이다.

MLB닷컴은 19일(한국시각) '저지가 다시 IL에 오르게 됐다'며 '양키스는 주장인 저지 없이 정규시즌 마지막을 치러야 하며, 포스트시즌에서도 일부 경기에 결장할 가능성이 생겼다'고 보도했다.

양키스는 저지가 오른쪽 종아리 염좌로 10일짜리 IL에 등재됐다고 밝혔다. 이에 따른 로스터 조정이 이뤄진다.

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애런 분 양키스 감독은 "현실적으로 우리는 올 시즌 많은 기간을 그 없이 경기를 치러야 했다"며 "저지처럼 위대한 선수를 대체할 수는 없지만 우리는 높은 목표를 갖고 있다"고 말했다.

Sep 16, 2026; Minneapolis, Minnesota, USA; New York Yankees right fielder Aaron Judge (99) before the game against the Minnesota Twins at Target Field. Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images

저지는 MRI 검사를 받았고, 종아리 염좌가 확인됐다. 분 감독은 염좌의 정확한 정도를 밝히지 않았으며, 저지가 언제 복귀할 것으로 예상되는지에 대해서도 구체적인 전망을 내놓지 않았다.

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저지가 포스트시즌에 복귀할 수 있느냐는 질문에 분 감독은 "모르겠다"고 답했다.

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또 분 감독은 "저지의 복귀 시점에 대해서는 정해진 일정이 없다"며 "어떤 것도 예측하지 않을 것이며, 어떻게 치료를 진행하고 나아지는지 지켜보겠다"고 말했다.

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통상적으로 종아리 염좌는 회복하는 데 2~3주가량이 필요하다. 이번 부상으로 인해 저지는 시즌 마지막 경기를 모두 결장할 수 있다. 시즌 막판 순위를 끌어올려야 하는 양키스에게는 대형 악재다. 저지는 부상 이후 인터뷰를 피했다.

New York Yankees' Aaron Judge walks back to the dugout after striking out in the third inning of a baseball game against the Minnesota Twins, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

양키스 외야수 코디 벨린저는 저지에 대해 "그는 매일 이곳에 나와 있고 싶어 하는 선수다"며 "경기장에 나가서 우리 팀이 승리하는 데 도움을 주고 싶어 한다"고 주장했다.

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또 벨린저는 "정말 열심히 오랫동안 재활해서 돌아왔는데 또 무슨 일이 생겼다는 점에서, 특히나 좌절스러운 소식"이라며 "저지를 생각하면 나도 속상하고, 부상이 가벼운 것이고 빨리 회복할 수 있기를 바란다"고 말했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com