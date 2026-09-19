"같이 가겠다고 섣불리 말 못 해"…14SV 거뒀지만 ERA 5.20→다른 선수와 면밀히 비교해봐야 [광주 포커스]

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 유토가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 8회초 등판한 유토가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] 후반기 초반까지 마운드에서 뒷문을 지켜온 가나쿠보 유토(키움 히어로즈)에 대해서는 뼈아픈 진단이 내려졌다.

유토는 올 시즌 53경기 45이닝 동안 5승5패 12홀드 14세이브를 거뒀으나, 평균자책점은 5.20에 달한다. 6월(ERA 0.90)과 7월(ERA 0.00) 철벽 피칭을 과시하며 올스타전까지 출전했다. 하지만 8월 들어 평균자책점 11.57(4⅔이닝 6자책)로 흔들리더니 9월에는 4경기에서 평균자책점 37.80(1⅔이닝 7자책)으로 완전히 무너지며 마무리 자리를 조영건에게 넘겼다.

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 유토가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 유토가 퍼포먼스를 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

설 감독은 "유토의 부진은 체력적인 것보다는, 본인이 워낙 볼 배합을 약간 단순하게 생각하다 보니까 타자들과 싸우는 과정에서 스트레스가 좀 많이 쌓이지 않았나 생각한다"라고 짚었다.

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상대 팀들의 집요한 전력 분석이 들어왔음에도 투구 패턴을 다양화하지 못하고 직구 위주의 단순한 수싸움을 고집하다가 한계에 봉착했다는 분석이다.

자연스럽게 시선은 2027시즌 재계약 여부로 쏠린다. 설 감독은 "지금도 프런트 쪽에서 일본은 물론이고 호주 리그까지 폭넓게 후보 투수들을 알아보고 있는 상태"라며 "투수 중 유토보다 좀 낫다고 생각하는 선수가 있다면 당연히 면밀히 비교해서 결정할 문제다. 그렇기 때문에 내가 지금 섣불리 '내년에도 같이 가겠다' 이런 얘기를 하는 것은 조금 부적절하다고 생각한다"라고 담담히 밝혔다. 내년 KBO리그에서 그의 모습을 다시 볼 수 있을까.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 유토가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com