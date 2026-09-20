'이야, 그걸 또 잡네' LG 6연승! 승리 후 구본혁이 신민재를 찾은 이유[잠실 현장]

LG 트윈스 구본혁(왼쪽)이 19일 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 경기 승리 후 신민재와 포옹하며 6연승의 기쁨을 나누고 있다.. 잠실=허상욱 기자

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] LG 트윈스가 19일 서울 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 경기에서 2대1로 승리하며 6연승 행진을 이어갔다. 이재원의 역전 솔로포에 구본혁·신민재의 호수비가 더해진 짜릿한 승리였다.

한지윤의 땅볼 타구를 다이빙캐치로 잡아낸 구본혁의 수비에 두 팔을 번쩍 들어올리는 임찬규

임찬규의 환호에 미소로 화답하는 구본혁

구본혁의 호수비에 한껏 가벼워진 임찬규의 어깨

LG가 1대0으로 앞선 4회초, 피안타 없이 완벽한 투구를 이어가던 선발 임찬규에게 첫 위기가 찾아왔다.

한화 한지윤이 3루 방면으로 강한 안타성 타구를 날렸고 이 순간 3루수 구본혁이 땅을 박차고 몸을 날렸다. 타구를 글러브에 낚아챈 구본혁은 재빨리 일어서 침착하게 1루에 정확한 송구를 뽑아냈고 타자주자를 잡아내며 무안타 행진을 이어갔다. 마운드의 임찬규는 두 팔을 번쩍 들어올리며 동료의 수비에 화답했다.

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8회초 2사 2루 또다시 나온 구본혁의 침착한 수비. 고우석이 한지윤의 강습타구를 막아낸 구본혁의 수비에 안심하며 1루를 바라봤다.

구본혁에게 손짓하며 고마움을 전하는 고우석

고우석이 임찬규에 이어 마운드를 이어받은 8회초, 1대1 동점 상황에서 2사 2루의 위기가 찾아왔다.

타석에 선 것은 4회에도 강한 타구를 날렸던 한지윤. 이번에도 3루 방면으로 강렬한 타구를 날렸으나 구본혁은 정면의 타구를 안정적으로 글러브에 담아 1루로 정확하게 던졌다. 이닝 종료와 함께 고우석은 구본혁을 향해 손짓으로 고마움을 전했다.

2대1로 LG가 앞선.9회초 2루수 신민재가 강백호의 빠질듯한 타구를 잡아 1루로 던지고 있다.

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8회말 LG는 이재원의 솔로 홈런으로 2대1 역전에 성공했다. 하지만 마지막 한 이닝이 남아 있었다.

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9회초 마무리 손주영이 마운드에 올랐고 선두타자 강백호와 7구 승부 끝에 중견수 방면으로 강한 타구를 허용했다. 이때 2루수 신민재가 빠져나갈 듯한 타구에 몸을 던졌고 다이빙캐치에 성공한 뒤 재빠르게 1루에 공을 뿌려 강백호를 잡아냈다. 손주영은 이후 2사 1·3루 위기를 자초했으나 유민을 유격수 땅볼로 처리하며 경기를 매듭지었다.

오지환이 마지막 아웃카운트를 잡아내며 승리로 끝이 난 경기. 호수비를 펼친 신민재를 먼저 찾는 구본혁

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경기가 끝나자 구본혁은 그라운드에서 신민재를 찾아가 두 팔로 끌어안았다. 이재원의 역전 솔로포와 구본혁, 신민재. 두 선수의 호수비가 함께 만들어낸 6연승이었다. LG는 이날 패한 2위 삼성을 3경기 차로 추격했다.

호수비에 감동한듯 신민재를 안으려는 구본혁