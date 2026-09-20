"뭐야?" 열아홉 돌부처의 동공이 흔들렸다, 치명적 실점된 사직의 '황당 보크' 왜?

보크 판정을 받고 억울함을 감추지 못하는 장찬희. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 우완 루키 장찬희(19). '전설' 오승환 계보를 이을 무표정의 강심장 투수다.

어지간한 위기상황에도 표정변화가 없다. 그 어떤 상황에도 그저 씩씩하게 승부하러 들어간다.

하지만 이날 만큼은 달랐다. 결정적 쐐기 실점이 된 보크가 선언된 순간, 장찬희는 오른손을 들어 의문을 표시했다. 삼성 박진만 감독이 더그아웃을 박차고 어필을 위해 나오는 사이에 살짝 동공이 흔들렸다. "뭐야?"라는 혼잣말도 포착됐다.

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갈 길 바쁜 삼성 라이온즈가 롯데 자이언츠에 덜미를 잡혔다.

삼성은 19일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정 경기에서 3대5로 역전패했다.

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3-4로 뒤지던 8회 1사 3루에서 장찬희의 보크가 추가실점으로 어어졌다. 1점 차 박빙의 흐름 속에서 나온 아쉬운 장면이었다.

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3-3이던 8회말 롯데 선두타자 한동희에게 역전 솔로포를 허용한 삼성은 나승엽에게 2루타, 전민재의 희생번트로 1사 3루 실점 위기에 몰렸다.

보크 판정을 받자마자 오른손을 들며 의문을 표하는 장찬희. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

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베테랑 전준우 타석.

삼성 벤치는 급히 루키 장찬희를 투입하며 무실점을 기대했다.

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하지만 산전수전 다 겪은 베테랑 강타자를 상대로 적시타나 희생플라이를 피해가는 게 쉬운 일은 아니었다. 구석구석 코너 제구를 시도하다 볼카운트가 3B1S으로 몰렸다.

고민이 깊어지던 순간.

오른손에 포크볼 그립을 잡은 채 포수와 사인을 교환하던 장찬희는 공의 그립을 고쳐잡는 과정에서 오른팔을 꼼지락 거렸다.

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그 장면이 주심의 눈에 포착됐다. 곧바로 보크 선언이 이어졌다.

허망하게 실점을 내주는 순간.

천하의 포커페이스 장찬희도 당황한 기색을 숨기지 못했다. 박진만 감독이 항의에 나섰지만, 판정은 뒤집히지 않았다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

장찬희 본인도 이해하지 못한 보크 판정. 통상 보크는 투수가 글러브 안에 손을 넣고 투구동작을 일으키기 직전인 '세트포지션' 미세한 움직임 속에 많이 나온다.

하지만 장찬희는 세트포지션 이전 단계에서 이례적인 보크 판정을 받았다.

갈 길 바쁜 삼성 입장에서 통한의 순간이 보크 판정은 왜 내려진걸까.

KBO 야구규칙에는 '투수는 세트포지션을 취하기 앞서 한쪽 손을 밑으로 내려 신체의 옆부분에 붙이고 있어야 한다. 이 자세에서 중단함 없이 일관된 동작으로 세트포지션에 들어가야 한다'고 규정돼 있다.

포크볼 그립을 고쳐 잡는 과정이 '중단함 없이 일관된 동작' 위반으로 판단한 셈이다.

상황적으로 '타자나 주자 기만의 목적성'이 없었을 공산이 큰 장찬희나 삼성 입장에서는 아쉽고 억울할 수 있지만 '투수의 기만'을 막기 위한 보크 판장은 전적으로 심판의 판단 영역이다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

쉽지 않은 가정이지만 3-4로 1점 뒤진 8회말 1사 3루 상황에서 장찬희가 실점 없이 삼진 등으로 위기에서 벗어났다면 9회초 마지막 공격에서 1점 차 역전을 노려볼 수 있었다.

하지만 장찬희의 보크로 점수 차는 끝내 2점 차로 벌어지고 말았다. 1이닝 남긴 삼성으로선 버거운 점수 차였다.

결국 삼성은 3대5로 패하며 다시 선두 KT 위즈와 2.5게임 차로 멀어지고 말았다.삼성 마운드의 미래로 떠오른 19세 루키 장찬희.

이날 경험한 '황당 보크'는 가을야구 큰 무대를 앞둔 그에게 더 큰 실수를 막아줄 예방주사가 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com