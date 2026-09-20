'D-1' 대만 나와! '류지현호' 결전의 땅 직접 가보니…정비 완료→그런데 적응도 필요하다 [나고야 LIVE]

21일 대만과의 경기가 열리는 일본 오카자키 시민구장. 오카자키=이종서 기자

21일 대만과의 경기가 열리는 일본 오카자키 시민구장. 오카자키=이종서 기자

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 5회 연속 금메달을 위해 가장 중요한 1차전. 폭우에 망가졌던 그라운드도 정비를 모두 마쳤다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀은 지난 19일 '플랜 B'를 가동했다.

대표팀은 18일 나고야에 입국한 뒤 19일과 20일 경기가 열리는 오카자키와 도요하시에서 적응 훈련을 하려고 했다. 그러나 최근 나고야 지역에 많은 양의 비가 내렸고, 그라운드가 엉망이 됐다.

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아시안게임 조직위원회는 18일 오후 늦게서야 19일 그라운드 훈련 불가 통보를 내렸다.

나고야 입성한 류지현 감독 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀 류지현 감독이 18일 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.18 mon@yna.co.kr(끝)

대표팀은 우천 상황 등을 대비해 실내 연습장을 미리 섭외해뒀다. 18일 나고야 입국 당시까지 훈련 스케줄이 나오지 않았지만, 류 감독이 여유를 갖고 조직위의 결정을 기다릴 수 있었던 이유다. 당시 류 감독은 "훈련 장소 배정이 정상적으로 안 될 수도 있다는 이야기가 있더라. 일단 그런 부분을 염두에 두고 KBO 자체에서 야구장을 섭외해둔 것이 있다"라며 "원래대로 배정을 해준다면 기존 계획대로 가서 훈련을 하고, 그렇게 안 된다면 우리가 잡아둔 구장으로 가면 되지 않을까 싶다"고 이야기했다.

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결국 19일 대표팀은 실내 훈련장에서 몸을 풀고 준비를 하게 됐다. 류 감독은 "어떤 일이 일어날지 일찍 결정하고 준비를 해야했다. 상식적으로 오카자키나 도요하시가 안 된다면 다른 실외 야구장을 섭외해도 준비가 안 돼 있을 것 같았다. 또 이 시기에 비가 온다는 이야기도 있었다"라며 "불펜 피칭을 해야하는 선수도 있다. (훈련이 안 되면) 그 문제가 가장 크다고 생각했다"라며 "또 실외야구장을 섭외하면 숙소에서 1시간 30분에서 2시간을 가야했다. 이동시간이 왕복 3~4시간 되는 건 바람직한 선택은 아니라고 생각했다. 그래서 실내훈련장을 선택했다"고 배경을 설명했다.

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19일 도요카와 인근 실내연습장에서 훈련하는 대표팀. 도요카와=이종서 기자

20일은 정상적으로 야구장 적응 훈련을 할 수 있게 됐다. 한국이 속한 B조는 오카자키 시민공원에 배정됐다. 21일 대만전이 열리는 장소이기도 하다.

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류 감독은 그동안 대만전의 중요성을 꾸준하게 강조해 왔다. 일본이 실업야구 선수가 주축이 된 반면, 대만은 프로 선수가 대거 나온다. 대만 역시 금메달을 향한 열망이 강하다. 류 감독은 "슈퍼라운드 일본전 선발 투수를 제외하고는 모두 대기한다"고 밝혔다.

훈련을 앞둔 19일. 오카자키 시민구장은 최종 손님맞이에 분주했다. '물폭탄'을 맞았다던 그라운드는 정비가 끝나 있었다. 동시에 출입구에는 훈련 시간도 공지돼 있었다. 2시간 씩 잡힌 가운데 한국은 세 번째로 오후 4시에서 6시였다.

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오카자키 구장은 잠실구장 못지 않은 큰 구장이다. 최근 답사를 다녀온 류 감독은 "오래된 야구장이었다. 라커룸이나 더그아웃 환경이 기존 국제대회보다는 좋은 환경은 아니었다. 오키나와 훈련장과 비슷한 느낌이었다"라며 "오키나와에서 경험이 있으니 그런 부분을 잘 준비할 거라고 생각된다"고 말했다.

21일 대만전이 열리는 일본 오카자키 시민구장. 오카자키=이종서 기자

오카자키 구장은 중앙 펜스까지 거리가 126m나 된다. 동시에 좌우 파울 라인이 넓은 게 특징이다. 2루타 이상의 장타가 나올 수 있는 환경이다.

동시에 내야 그라운드가 모두 흙으로 돼 있다. 발자국에 따른 불규칙 바운드도 대비해야 한다.

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마운드는 한국보다는 조금 파이는 편이라는 평가. 소형준은 "마운드가 많이 파이는 그런 특징을 가지고 있는 야구장이라고 들었다. 그런 부분에서 신경쓰지 말고 좋은 생각만 가지고 핑계 찾지 말고 좋은 결과를 내기 위해 집중하자고 이야기했다"고 했다.

비록 대회가 열리는 구장 두 곳 모두에서 적응을 할 수 없었지만, 류 감독은 오카자키 구장으로 배정된 부분을 반겼다. 류 감독은 "우리만 훈련을 못하는 게 아니다. 어쩔 수 없는 부분이다. 또 긍정적으로 생각하면 대만전에 대비해 오카자키 야구장에서 연습을 하게 돼서 문제 없다고 생각한다"고 밝혔다.

오카자키=이종서기자 bellstop@sportschosun.com