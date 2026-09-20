이보다 잔인한 현실 있을까…대만 왕옌청 선발 유력→주장 노시환 선전포고, "봐주지 않겠다"

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 어제의 동료가 이제는 적이 됐다. 대만이 결국 '지한파' 카드를 꺼내든 것일까.

대만 매체 '운동시계'를 비롯한 현지 언론은 20일 "한국전 대만 선발투수로 왕옌청이 유력하다"고 전했다.

한국으로서는 가장 유력하게 생각했던 카드가 나왔다. 왕옌청은 올해 시행된 아시아쿼터로 한화 이글스와 계약하며 KBO리그에 왔다. KIA 타이거즈를 비롯한 복수의 구단이 관심을 보였지만, 왕옌청을 품은 건 한화였다.

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한화의 왕옌청 영입은 대성공이었다. 올 시즌 26경기에서 11승6패 평균자책점 3.97을 기록하며 한화의 선발투수 한 축을 완벽하게 담당했다. 특히 개막 이후 10경기 연속 5이닝 이상을 소화하며 KBO리그에 성공적으로 적응한 모습을 보여줬다.

지난 15일까지 한화 소속으로 던졌던 왕옌청은 18일 일본으로 건너와 대만 대표팀에 합류했다.

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한국도 왕옌청의 선발 가능성을 높게 바라보고 있었다. 현재 대만 대표팀에서 가장 좋은 기량을 가지고 있는 선수였다. 다수의 한국전 등판 경험이 있는 린위민(애리조나 다이아몬드 백스 산하 마이너리그)과 더불어 한국전 선발로 염두에 두고 왕옌청을 분석했다.

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4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

류지현 대표팀 감독도 지난 9일 대전에 방문해 LG 트윈스를 상대로 공을 던지는 왕옌청의 모습을 직접 관찰하기도 했다. 당시 왕옌청은 6이닝 7안타 1볼넷 1탈삼진 1실점을 기록했다.

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15일 KT전에서 4이닝 6안타(1홈런) 4사구 5개 3탈삼진 5실점으로 흔들렸지만, 경계의 시선은 늦추지 않았다. 류 감독은 15일 피칭 이후 "컨디션이 좋았을 때보다 구속이 덜 나왔다. 그러다보니 제구도 떨어지더라. 폐렴 영향도 있지 않았을까 싶다. 그런데 대전에서 봤을 때는 내용이 괜찮았다"라며 "당일 컨디션이 굉장히 중요할 것 같다. 우리가 준비할 때는 정규시즌과 다른 긴장감도 있으니 당일 컨디션에 따라 초반에 어떤지 체크를 잘 해야할 것 같다"고 경계의 시선을 보내기도 했다.

한국 타자에게 왕옌청은 익숙한 투수다. 동시에 왕옌청에게 한국 타자도 익숙하다. 류 감독은 "똑같은 조건인 것 같다. 왕옌청 입장에서는 본인이 익숙해져 있는 한국 타자들이 어떤 성향을 가지고 있는지 본인 만의 것도 있을 것이다. 또 반대로 우리 타자들 입장에서는 생소함이나 이런 게 없으니 타석에 들어갈 때 편안하게 들어가지 않을까라는 것이 계산할 수 있는 부분"이라고 바라봤다.

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18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 1회초 2사 1, 2루. 나성범의 강습타구를 호수비로 잡아내고 왕옌청과 하이파이브를 나누고 있는 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

왕옌청과 함께 한화에서 뛰고 있는 '주장' 노시환은 "워낙 친하지만 다른 팀 선수들 눈에 많이 익었다. 국제대회에 가면 처음 본 투수가 어렵지 눈에 익은 공은 솔직히 어렵지 않다. 왕옌청이 나온다면 솔직히 그렇게 어렵다는 생각은 안한다. 안심하는 건 아니지만, 봐주지 않을 것"이라며 "한국 대표팀이 쉽지 않다는 메시지를 전해주고 싶다"고 각오를 전하기도 했다.

한편, '운동시계'는 한국 선발로 곽빈을 점쳤다. 매체는 '7년 차를 맞이한 리그 대표 에이스'라며 '최고 구속 160km의 강속구를 바탕으로 탈삼진율 29.8%, 볼넷 허용률 6.2%를 기록했다'고 소개했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/