'만장일치 사이영'→7월 ERA 6.25 폭망…왜 1년 만에 평범한 투수가 됐나

연합뉴스

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 지난해 평균자책점 1.97로 만장일치 내셔널리그 사이영상을 거머쥐며 '현역 최고의 투수'라 불렸던 폴 스킨스(24·피츠버그 파이어리츠)가 2026시즌 예상치 못한 심각한 부진 속에 시즌 마무리를 앞두고 있다.

스킨스는 20일(한국시각)까지 올 시즌 31경기에 선발 등판해 168이닝을 던지며 10승 11패 평균자책점 3.91 192탈삼진을 기록 중이다. 일반적인 투수라면 무난한 성적일 수 있으나, 압도적인 구위로 리그를 지배했던 '괴물' 스킨스의 이름값과 비교해보면 사이영상 후보군에서 완전히 제외될 정도로 충격적인 추락이다.

1년 만에 스킨스를 무너뜨린 핵심 부진 원인은 '피장타의 급증'이다. 지난해 32경기(187⅔이닝)에서 단 11개의 피홈런(HR/9 0.53개)만 허용했던 스킨스는 올해 31경기(168이닝) 만에 19개의 피홈런(HR/9 1.02개)을 두들겨 맞았다.

Advertisement

피홈런이 약 2배 가까이 폭증한 배경에는 땅볼 유도 능력의 저하가 있다. 2024년 1.36, 2025년 1.01이었던 GO/AO (땅볼/뜬공 비율)이 2026년 0.79로 급감하며 공이 뜨는 비율이 크게 늘었다. 피장타율(SLG)도 0.307에서 0.381로, 피OPS가 0.558에서 0.674로 대폭 상승했다.

연합뉴스

연합뉴스

커맨드가 타자들의 눈에 익으면서 정타와 장타 허용이 크게 늘어난 것도 치명타가 됐다. 9이닝당 볼넷(BB/9)이 2.01개에서 2.52개로 증가했고, 9이닝당 피안타(H/9) 역시 6.52개에서 7.66개로 크게 늘었다.

Advertisement

삼진/볼넷 비율 (K/BB)도 2025년 5.14개에서 올 시즌 4.09개로 하락했다. 지난 2년간 0.95를 유지하던 명품 WHIP(이닝당 출루허용률)가 올해는 1.13으로 치솟았고, 피안타율도 0.199에서 0.230으로 떨어졌다. 주자를 이전보다 훨씬 자주 내보내다 보니, 한 번 정타를 맞았을 때 실점으로 연결되는 비중이 급격히 커졌다.

Advertisement

지난해 187⅔이닝을 소화한 여파로 인한 피로 누적도 결정적이었다. 스킨스는 올 여름 7월 한 달간 6차례 등판에서 평균자책점 6.25로 무너지며 한꺼번에 무너졌다. 이 기간에만 시즌 평균자책점이 3.10에서 3.90으로 치솟았다.

Advertisement

9월 들어서도 2일 샌프란시스코 자이언츠전(4⅔이닝 5실점), 19일 캔자스시티전(6이닝 5실점) 등 기복 있는 투구가 계속되며 반등의 발판을 마련하지 못했다. 지난해 20회에 달했던 퀄리티스타트(QS)는 올해 12회에 그쳤다.

오는 25일 세인트루이스 카디널스를 상대로 시즌 마지막 선발 등판에 나서는 스킨스가 마지막 경기에서 자존심을 회복할 수 있을까.

Advertisement

연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com