[오피셜] 알칸타라, 내년에도 키움과 동행…23일 팔꿈치 뼛조각 제거수술→내년 스프링캠프 정상 합류 예정

사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 라울 알칸타라가 내년에도 키움 히어로즈와 함께 한다.

키움은 20일 외국인 투수알칸타라와 내년 시즌 재계약에 합의했다고 발표했다.

구단은 "최근 선수 측에 재계약 의사와 함께 계약 조건을 전달했고, 선수 측 역시 구단의 제안에 긍정적인 뜻을 밝혔다"며 "세부 절차가 남았지만 내년 시즌 동행에 대해서는 양측이 큰 틀에서 합의했다"고 전했다.

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한편 알칸타라는 지난 18일 잠실 두산 베어스전 등판을 끝으로 올 시즌 일정을 마무리하고 내년 시즌 준비에 들어간다. 알칸타라는 보다 건강한 몸 상태로 마운드에 오르기 위해 오는 23일 오른쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받을 예정이다.

이번 수술은 향후 발생할 수 있는 부상 위험을 낮추고, 장기적으로 건강한 몸 상태를 유지하기 위해 내린 결정이다. 수술 후 약 3개월의 회복 기간을 거친 뒤 스프링캠프에 정상 합류해 새 시즌을 준비할 계획이다.

사진제공=키움 히어로즈

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알칸타라는 "내년에도 함께하자는 제안을 먼저 해준 구단에 감사하다. 내년 시즌을 더 건강한 모습으로 맞이하기 위해서는 지금 수술을 받는 것이 최선의 선택이라고 판단했다"며 "올 시즌을 조금 일찍 마무리하게 됐는데, 한 시즌 동안 응원을 보내주신 팬 여러분께 감사드린다. 잘 준비해서 내년에 더 좋은 모습으로 보답하겠다"고 소감을 전했다.

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한편, 알칸타라는 올 시즌 25경기에 등판해 9승9패 평균자책점 3.87을 기록했다. 팀 내 최다인 155⅔이닝을 소화하며 에이스로서 선발진을 이끌었다.