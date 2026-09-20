'알칸타라 묶었다'…안우진에 하현승까지 내년 5선발체제 벌써 준비 끝? [SC포커스]

허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] 최하위 탈출과 팀 재건을 노리는 키움 히어로즈가 2027시즌을 향한 첫 번째 단추를 신속하고 확실하게 꿰었다. 올 시즌 선발진의 '마지막 보루'이자 에이스 역할을 다해준 라울 알칸타라(34)와의 내년 시즌 재계약에 전격 합의하고, 곧바로 오른쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 결정하면서 2027년 마운드 구상을 마쳤다.

키움 구단은 20일 "외국인 투수 라울 알칸타라와 내년 시즌 재계약에 합의했다"며 "세부 절차가 남았지만 내년 시즌 동행에 대해서는 양측이 큰 틀에서 합의를 마쳤다"라고 공식 발표했다.

알칸타라는 올 시즌 25경기에 등판해 9승 9패 평균자책점 3.87을 기록했다. 팀 내 최다인 155⅔이닝을 책임지며 무너진 선발진을 외로이 지탱한 에이스였다.

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KBO리그에서 '검증된 외국인 투수'의 가치는 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 새 외국인 투수를 영입할 때 따르는 '뽑기 위험'을 최소화하고, 이미 리그 적응과 구위 검증을 마친 1선발을 일찍이 확보했다는 점은 가장 큰 성과다.

올 시즌 알칸타라는 155⅔이닝을 소화하며 팀 내 최다 이닝을 책임졌다. 기복 있는 영건 선발진과 회복 시즌의 안우진 사이에서 이닝을 확실히 먹어주는 '이닝 이터'이자 중심축 역할을 완벽히 해냈다. 키움이 시장 상황에 흔들리지 않고 수술을 조건으로 재빠르게 재계약 카드를 내민 것은 2027시즌 마운드의 기둥을 선제적으로 세우겠다는 의지다.

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시즌 막바지인 9월 중순에 수술대를 오르는 것은 철저하게 계산된 '시간 벌기' 전략이다. 알칸타라는 지난 18일 잠실 두산전 등판을 끝으로 일찌감치 올 시즌을 마감하고 오는 23일 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받는다.

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안우진, 라울 알칸타라, 박준현, 하영민, 배동현.(왼쪽 위부터 시계방향) 스포츠조선DB

예상 회복 기간은 약 3개월. 9월 말에 수술을 받으면 12월 말~1월 초에 회복을 마치고 투구 훈련을 재개할 수 있다. 즉, 내년 2월 열리는 스프링캠프에 시차 없이 정상 합류해 개막전 스타트에 맞출 수 있다는 뜻이다. 어설프게 시즌 끝까지 뛰고 비시즌에 수술을 받아 개막전 합류가 불투명해지는 우를 범하지 않고, 가장 이상적인 '타임라인'을 구축했다.

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이번 재계약 합의는 키움의 2027시즌 선발진 그림을 완성시켰다. 157㎞ 강속구를 내리꽂으며 건강한 복귀를 인증한 안우진, '155이닝 에이스' 알칸타라, 8년 80억 비FA다년계약을 맺은 하영민이 선발 로테이션의 1~3번을 형성하게 된다. 여기에 올해 선발 가능성을 보여준 전준표, 박준현, 배동현과 전체 1순위 지명이 유력한 195㎝ 초고교급 좌완 하현승이 합류하면 여느 팀 못지않은 5선발 체제가 구축가능해진다.

하현승(왼쪽)과 전준표. 스포츠조선DB

설종진 감독이 "하현승을 즉시 전력감으로 만들겠다"라고 선언한 상황에서, 노련한 알칸타라가 든든하게 버텨준다면 하현승의 프로 연착륙을 돕는 '멘토' 역할까지 기대할 수 있다.

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구단이 선수에게 "수술을 받고 건강하게 돌아와 내년에 함께하자"는 제안을 먼저 건넸고, 선수 역시 "먼저 손을 내밀어준 구단에 감사하다"라며 흔쾌히 수락했다.

자칫 수술 이력 때문에 재계약에 빨간불이 켜질 수 있는 불안한 상황에서, 구단은 선수의 가치를 인정하고 확실한 신뢰를 보였다. 선수 역시 이를 바탕으로 조기 수술을 결정하며 내년 시즌 더 완벽한 몸 상태로 보답하겠다는 선순환 구조를 만들어냈다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com