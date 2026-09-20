180km에 140m 초대형 홈런 이재원 7번으로 전진배치. 우타자만 6명. 이제 왼손 투수 나와도 겁나지 않아

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 8회말 이재원이 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 8회말 이재원이 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 8회말 이재원이 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 8회말 이재원이 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]타구속도 180㎞에 비거리 140m의 초대형 결승 홈런을 쏘아올렸던 LG 트윈스의 '잠실 빅보이' 이재원이 7번 타자로 나선다.

LG는 20일 잠실구장에서 열리는 한화 이글스와의 홈경기에 박해민(중견수)-구본혁(3루수)-오스틴(지명타자)-송찬의(좌익수)-문정빈(1루수)-오지환(유격수)-이재원(우익수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 구성했다. 전날 결승 홈런을 친 이재원이 9번에서 7번으로 올라왔고, 1번 신민재가 9번으로 내려왔다. 상대 왼손 선발 황준서를 겨냥한 라인업. 오른손 타자가 6명이나 된다.

전날 8회말 이재원의 결승홈런이 임팩트가 컸다. 1-1 동점이던 8회말 이재원이 친 타구는 LG의 기록으로 타구속도가 무려 180㎞에 달했고, 가운데 전광판으로 날아가 비거리 140m를 기록했었다.

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지난 16일 1군에 올라온 뒤 첫 선발 출전에서 팀에 귀중한 승리를 가져오는 결승 홈런을 친 것.

상무에서 제대하며 큰 기대를 모은 이재원이었지만 부상과 부진으로 1군에서 친 타석수가 101타석에 불과했다. 오히려 송찬의와 문정빈이 기회를 살려 주전급으로 성장했다.

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하지만 이재원은 전날의 홈런 한방으로 자신의 존재 가치를 증명했다.

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LG의 선발 투수는 카를로스 카라스코다. 카라스코는 올시즌 8경기에 등판해 5승2패 평균자책점 3.35를 기록 중이다.

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8번의 등판 중 7번을 5이닝 이상 던졌는데 유일하게 5이닝전에 내려온게 한화전이었다. 9일 대전 한화전서 3⅔이닝 동안 6안타 2볼넷 5탈삼진 4실점(3자책)을 기록하고 강판됐었다.

이전 8월 23일 대전 한화전에선 6이닝 5안타 3사구 3탈삼진 3실점(2자책)의 퀄리티스타트를 기록했었지만 두번째 만남에서 집중타를 맞았다.

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세번째 만남에서는 어떨지 궁금해진다.