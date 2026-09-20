롯데 10년 필승조 탄생인가. 시즌 중에 진화한 루키 → "버릇이 있었는데 체크, 쉽게 때릴 공 아냐" [부산 현장]

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회말 롯데 박정민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회말 롯데 박정민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 신인 박정민이 시즌 초반보다 업그레이드된 모습을 뽐내며 희망을 키웠다.

김태형 롯데 감독은 20일 부산 사직구장에서 열리는 삼성 라이온즈와 일전을 앞두고 박정민이 4월 5월보다 한층 성장했다고 칭찬했다.

박정민은 19일 부산 삼성전에 구원 등판했다. 150㎞ 강속구를 꽂아대며 1이닝 3K 무실점 구원승을 챙겼다.

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박정민은 3-3으로 맞선 8회초 삼성 중심 타선을 상대했다. 첫 타자 디아즈를 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 쾌조의 컨디션을 자랑했다. 류지혁에게 2루타를 맞았지만 앞타석 홈런을 때린 전병우도 삼진 처리했다. 2사 2루에서 대타 김헌곤을 루킹 삼진 아웃시켰다.

롯데가 8회말 2점을 추가, 박정민이 승리투수가 됐다.

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박정민은 54경기 49⅓이닝 7승 4패 11홀드 1세이브 평균자책점 4.38을 기록했다.

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박정민은 올해 신인이다. 장충고-한일장신대를 졸업하고 2026 신인드래프트 2라운드 14순위에 뽑혔다.

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3월 28일 대구 삼성전 개막전 세이브를 기록하며 혜성처럼 등장했다. 박정민은 곧바로 필승조로 자리를 잡았다. 4월까지 1세이브 5홀드를 기록했다.

하지만 5월 월간 평균자책점 7.27로 부진했다. 전반기 막판에는 2군으로 내려가 1개월 넘게 조정 기간을 거쳤다.

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김 감독은 최근 모습이 시즌 초반보다 더 위력적이라고 만족감을 나타냈다.

김 감독은 "구속도 2㎞ 정도 늘었다. 시즌을 치르면서 본인이 느낀 게 많았다. 그 다음에 어떤 버릇이 있었는데 그것도 계속 체크를 했다"고 짚었다.

박정민은 빠른 공에 체인지업과 슬라이더를 구사해 좌타자 우타자 모두 상대 가능하다.

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김 감독은 "구위 자체가 좋다. 구속이 150㎞가 나오고 체인지업 슬라이더 각도가 좋다. 스트라이크존에 비슷하게만 가면 쉽게 때려낼 수 있는 공은 아니다"라고 높이 평가했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com