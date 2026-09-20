9월 타율 0.366인데... 페라자 오늘도 선발 제외. 부상도 아닌데 왜[잠실 현장]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 페라자가 베네수엘라 국기를 헬멧에 붙이고 타석에 들어서고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 5회 2루타 날리고 있는 한화 페라자. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]오늘도 한화 이글스의 외국인 타자 요나단 페라자는 선발에서 제외됐다.

한화는 20일 잠실에서 열리는 LG 트윈스와의 원정경기에 최인호(중견수)-박정현(3루수)-한지윤(좌익수)-강백호(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-정은원(2루수)-유민(우익수)-이도윤(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다.

노시환과 문현빈이 아시안게임으로 빠져있는 가운데 9월들어 잘치고 있던 페라자까지 선발에서 제외하고 유망주들로 구성한 느낌이다.

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페라자는 7월에 2할3푼2리(69타수 16안타), 8월에 타율 1할2푼5리(40타수 5안타)의 극도의 부진을 보였지만 9월엔 타율 3할6푼6리(41타수 15안타)의 좋은 타격감을 보여주면서 부활했다. 부상도 아님에도 페라자가 아닌 젊은 선수들을 기용하는 것은 아무래도 시즌 막판이 되면서 내년시즌을 위해 퓨처스리그에서 열심히 해온 어린 선수들에게 기회를 주기 위한 것으로 해석할 수 있는 부분.

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 한화 유민이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 6회초 2사 2루 한지윤이 1타점 동점타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

한화는 19일까지 54승4무71패로 9위에 내려와 있다. 5위 두산 베어스와는 10.5게임차로 떨어져 있어 사실상 5강은 어려운 상황이다.

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한화 선발은 황준서다. 올시즌 26경기에 등판해 1승2패 평균자책점 5.48을 기록했다. 선발로는 7차례 등판했는데 한번도 5이닝을 던진 적은 없다. 8월 30일 대전 NC전서 선발 로테이션에 들어가 3이닝(57구) 4실점을 했고, 5일 부산 롯데전서 4이닝(87구) 3실점, 11일 대전 NC전서 4이닝(89구) 5실점을 기록했다.

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잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com