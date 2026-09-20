"(박)민우가 화났다고…" 하지만 2군행 진짜 이유는 따로 있었다[창원 현장]

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. NC 류진욱이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]"류진욱이 패전조로 계속 나가는 건 의미가 없다고 봤다."

NC 다이노스는 지난 19일 창원 KIA 타이거즈전을 앞두고 투수 류진욱을 1군 엔트리에서 말소했다. 대신 고졸 신인 투수 최요한을 등록했다. 류진욱은 하루 전인 18일 부산 롯데 자이언츠전 등판에서 아쉬운 내용이 있었다.

NC가 1-5로 뒤진 5회말 등판한 류진욱은 선두타자 손성빈에게 2루타를 허용했다. 이어 장두성의 타구가 투수 앞 내야 안타가 되면서 무사 1,3루 위기에 몰렸다. 관건은 황성빈 타석이었다. 장두성이 2루 도루에 성공하며 무사 2,3루. 실점 위기에서 황성빈을 상대했고, 황성빈이 친 타구가 1루와 투수 사이 파울 라인 근처 애매한 코스로 떨어지는 타구가 됐다.

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타구를 쫓아가던 류진욱이 포구를 시도했다가 파울 라인 앞에서 포기했고, 발 빠른 황성빈은 그사이 거의 1루에 도착했다. 문제는 그 다음이었다. 2,3루에 주자가 있었던 것을 감안해 빠르게 다음 플레이를 했어야 했지만 류진욱이 대처를 하지 못하면서, 롯데는 2명의 주자가 모두 홈으로 들어왔다. 결국 해당 타구는 황성빈의 내야 안타로 기록됐고, 2루주자 장두성은 투수의 포구 실책으로 득점한 것으로 인정됐다.

이후 중계 방송 화면을 통해 투구를 마치고 들어간 류진욱을 향해 주장 박민우가 쓴소리를 쏟아내는듯한 모습이 잡히기도 했다.

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경기 도중에는 더그아웃 한켠에서 벌어진 일을 알기 힘들 수밖에 없는 상황. 이호준 감독도 뒤늦게 상황을 전달 받았다. 20일 창원 KIA전을 앞두고 취재진과 만난 이호준 감독은 "민우가 화가 좀 났었다는 이야기를 들었다. 주장으로서 그럴 수 있다고 생각한다. 그런 상황이 나오면 충분히 한마디 할 수 있다"고 이해하면서도, 류진욱의 2군행이 해당 장면 때문은 아니라고 밝혔다.

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이호준 감독은 "3~4일 전부터 타이밍을 보고 있었다. 이유는 간단하다. 류진욱을 지금 계속 패전조로 쓰는 것은 말이 안된다고 봤다. 그 자리는 차라리 젊은 친구들이 던져서 경험을 쌓게 하는 게 맞다. 진욱이가 최근 5점차, 10점차로 지고있는 상황에서 나오는 것은 아니다. 물론 그런 상황에서 모습이 좋아지면 승리 상황에 쓰려고 했던 건데 그 모습이 계속 안나왔고, 결국 '이건 아닌 것 같다'고 회의를 통해 2군에 내려보내기로 했다"고 배경을 설명했다.

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지난해 마무리 투수 역할도 맡았고, 필승조의 핵심축을 맡아줘야 할 류진욱이 원하는만큼의 퍼포먼스를 보여주지 못하고 있다보니 아쉬운 것도 사실이다. 이호준 감독은 "어떤 상황에서든 맞아나가는 내용이 비슷하다. 결국은 볼넷과 사구다. 스트라이크존을 살짝 비껴가는 것도 아니고, 너무 크게 엇나가는 게 많다. 멘털적인 부분이 아닌가 싶다"면서 "올 시즌은 사실상 이렇게 마무리를 하고, 지금부터 내년을 보면서 준비를 잘해야 한다"고 류진욱에게 주문했다.

창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com