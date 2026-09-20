이정후 '사이영상' 상대로 멀티히트 미쳤다! 무릎 꿇은 스쿠벌…SF, LAD 상대로 초반 박빙의 승부→'뒷심 부족' 완패

이정후. 사진=샌프란시스코 자이언츠

타릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 지난 시즌 사이영상에 빛나는 LA 다저스의 에이스 타릭 스쿠벌을 상대로 멀티히트를 터뜨렸다. 이정후의 맹타에도 샌프란시스코는 다저스에게 패배했다.

이정후는 20일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 다저스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 선발 출장해 4타수 2안타 1타점을 기록했다. 시즌 타율은 0.276으로 소폭 상승했다.

이날 샌프란시스코는 유니어 마르테가 선발 투수로 나서고, 조나 콕스(중견수), 터너 힐(좌익수), 빅터 베리코토(지명타자), 이정후(우익수), 브렛 해리스(1루수), 셰이 위트컴(3루수), 앤드류 키즈너(포수), 오슬레비스 바사베(2루수), 크리스티안 코스(유격수)가 선발 라인업에 이름을 올렸다.

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다저스는 타릭 스쿠벌이 선발 투수로 마운드에 올랐다. 타선에는 무키 베츠(유격수), 프레디 프리먼(1루수), 윌 스미스(포수), 맥스 먼시(3루수), 테오스카 에르난데스(좌익수), 카일 터커(우익수), 호수에 데 폴라(지명타자), 토미 에드먼(중견수), 알렉스 프리랜드(2루수)가 선발 출전했다.

Sep 19, 2026; Los Angeles, California, USA; San Francisco Giants outfielder Victor Bericoto (78) celebrates with teammates in the dugout after hitting a two-run home run against the Los Angeles Dodgers in the during the second inning at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

이정후는 1회초 스쿠벌을 상대로 우익수 뜬공으로 물러났다. 3회초에는 안타를 뽑아냈다. 스쿠벌의 5구째를 받아쳐 중전 안타를 때려냈다.

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이정후는 5회초에는 타점까지 뽑아냈다. 마찬가지로 스쿠벌을 상대로 우중간에 2루타를 치면서 2루에 있던 베리코토를 홈으로 불러들였다. 7회초에는 좌익수 뜬공으로 돌아섰다.

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양팀은 초반 박빙의 승부를 펼쳤다.

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샌프란시스코는 1회말부터 먼시에게 적시 2루타를 허용하면서 끌려갔다. 이어 2회말 베츠의 우중간 적시타로 점수차는 0-2까지 벌어졌다.

샌프란시스코는 3회초 베리코토의 투런 홈런으로 동점을 만들었지만, 3회말 다저스의 스미스에게 솔로 홈런을 허용했다. 4회초 샌프란시스코의 콕스가 희생번트로 타점을 올리며 재차 동점이 됐다.

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AP연합뉴스

4회말에는 다저스의 베츠가 좌전 2루 적시타로 또다시 달아났고, 5회초 이정후의 2루타로 스코어는 4-4 동점이 됐다.

양팀 타선이 엎치락뒤치락하는 명승부는 이정후의 타점을 마지막으로 끝이 났다. 이후 다저스의 스쿠벌이 마운드에서 내려오자 샌프란시스코 타선이 침묵했다.

반면 다저스는 5회말과 6회말 각각 3점씩을 추가하면서 점수차를 10-4까지 벌렸다. 양팀은 경기가 종료될 때까지 점수를 내지 못했고, 다저스의 승리로 경기가 마무리됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com