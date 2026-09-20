"끝까지 오만 생각이 다 들더라고요" 8연패 신경 안쓴다고 했지만, 감독도 긴장했다[창원 현장]

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 경기를 준비하는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

Advertisement

Advertisement

[창원=스포츠조선 나유리 기자]"(이)의리가 투구수가 많아지니까, 만루에 (김)형준이 대타 나오면 어떻게 해야하나. 오만가지 생각이 들더라고요."

신경쓰지 않는다고 했지만, 신경을 안쓸 수가 없었다. KIA 타이거즈는 지난 19일 창원 NC 다이노스전에서 5대1로 승리했다. 선발 투수 제임스 네일이 6이닝 1실점 호투를 펼쳤고, 타자들은 까다로운 투수 구창모를 상대로 초반부터 차곡차곡 점수를 뽑았다. 불펜도 전상현과 조상우가 7~8회를 깔끔하게 틀어막은 후 마지막 9회말 이의리가 등판해 1이닝 1피안타 1볼넷 3탈삼진 무실점으로 경기를 끝냈다.

결과적으로는 나무랄데 없는 승리였지만, 고비가 없었던 것은 아니었다. 네일도 투구수가 불어난 6회말 무사 2,3루 위기를 어렵게 1실점으로 막았고, 9회말에는 이의리가 2아웃을 잡고 볼넷과 안타로 주자 1,3루에 몰리는 등 우여곡절 끝에 이겼다. 올 시즌 NC에 8연패를 당하고 있었던 KIA라 마지막까지 긴장을 놓을 수 없었던 이유다.

Advertisement

이튿날인 20일 NC전을 앞두고 취재진과 만난 이범호 감독은 "마지막까지 걱정이 많았다. 혹시나 싶은 게 있었다. 의리 투구수가 많아지니까, 만루까지 가서 형준이가 대타로 나오면 어떻게 해야 하나. 투수를 바꿔야 하나. 이런 여러 생각들이 들었다. (NC전에)잘 안풀리니까"라며 당시의 복잡했던 속내를 밝혔다.

이 감독은 "작년에는 우리가 상대 전적이 좋았지만, 올해는 많이 지다보니까 선수들도 신경쓰였을 것이다. 신경이 쓰이면 플레이가 좁아지니까, 더 신경이 쓰일 수밖에 없다"고 했다. 그래도 상대 연패를 끊어내면서 일단 안도의 한숨을 쉬었다.

Advertisement

경기를 깔끔하게 마치게 해준 중간 투수들에게도 칭찬을 아끼지 않았다. 이범호 감독은 "어제 (조)상우랑 (전)상현이가 잘 해줬다. 특히 상우는 올해 등판 경기수가 정말 많은데 잘던져주고 있어서 고맙다"며 선수들에게 고마운 마음을 전했다.

Advertisement

창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com