야구선수야, 스파이더맨이야...놀라웠던 포수 패싱 점프, WS 진출팀 혼을 빼버렸다

사진출처=MLB.com 캡처

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[스포츠조선 김용 기자] 팀을 1위에 올려놓은 묘기에 가까운 플레이.

야구선수인가, 스파이더맨인가.

미국 메이저리그 텍사스 레인저스 외야수 와이어트 랭포드가 신기에 가까운 플레이로 전 세계 야구팬들의 주목을 받았다.

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텍사스는 20일(한국시각) 홈구장 글로브라이프필드에서 열린 토론토 블루제이스와의 경기에서 6대2로 승리했다. 2연승을 달린 텍사스는 2연패에 빠진 휴스턴 애스트로스를 누르고 아메리칸리그 서부지구 1위로 뛰어올랐다.

사진출처=MLB.com 캡처

생각지 못한 장면은 6회말 텍사스 공격에서 나왔다. 텍사스가 5-1로 앞선 1사 만루 찬스. 9번타자 에반 카터가 중견수 방면 얕은 플라이를 쳤다. 3루주자 랭포드는 주저없이 홈으로 질주했다. 완전히 크로스 타이밍.

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랭포드는 토론토 포수 알레한드로 커크가 주로를 가로막자, 생각지 못한 임기응변으로 모두를 놀라게 했다. 엄청난 점프력으로 커크를 뛰어 넘어버린 것.

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송구가 낮게 바운드 돼와 커크가 이 공을 잡지 못했다. 그리고 커크는 사라진 랭포드를 찾으며 어리둥절했다. 공을 잡지 못했으니, 태그를 할 수도 없었다. 그 사이 홈플레이트를 지나쳤던 랭포드가 재빠르게 홈으로 몸을 던져 세이프 판정을 받았다. 뒤에 커버를 들어갔던 투수 폴 수월드가 공을 잡았기에 빠르게 홈을 지나친 랭포드를 태그했다면 아웃시킬 수 있었지만, 생각지 못한 상황에 어리둥절해 하다가 태그 타이밍을 놓쳐버린 것이다.

사진출처=MLB.com 캡처

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랭포드는 경기 후 "그냥 고개를 숙이고 달렸다. 어쩌다 일어난 일이다. 내가 그런 플레이를 할 거라고 생각하지도 못했다"는 소감을 밝혔다.

귀중한 쐐기점이었다. 정규시즌 종료가 얼마 남지 않은 가운데 지구 1위로 올라서게 한 승리였기 때문이다..

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김용 기자 awesome@sportschosun.com