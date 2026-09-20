'목표는 금메달' 韓 야구, 아시안게임 결과 예측과 라이벌 분석[한국스포츠레저-스포츠조선 공동기획]

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 류지현 감독이 선수단과 미팅을 갖고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

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[스포츠조선 나유리 기자]목표는 금메달이다. 다시 한번 한국 야구의 자존심을 세울 수 있을까.

류지현 감독이 이끄는 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀이 21일 대만전을 시작으로 본격 여정에 나선다.

역대 아시안게임 야구 종목 최다 우승국(6회)인 한국은 2010년 광저우, 2014년 도하, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우까지 4회 연속 금메달을 차지한 강호다.

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이번에도 목표는 역시 금메달. '난적' 대만과 일본을 꺾고 다시 한번 정상에 서는 것이 1순위 목표다.

스포츠조선은 한국스포츠레저와 공동 기획을 통해 아이치-나고야 아시안게임 관전 포인트를 짚고, 경쟁팀들의 전력 분석을 통해 목표 달성이 가능할지 예측해본다.

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'ML이 주목하는 에이스들' 한국 어느 정도 전력인가

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한국은 '투타 에이스'가 확실하다.

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마운드에서는 곽빈, 공격에서는 김도영이 '넘버원' 핵심 전력이다.

아시안게임의 경우, 한국은 자체적으로 나이 제한을 두고 있어 '와일드카드' 3명을 제외하고 나머지는 전부 25세 이하 선수들을 발탁했다. 이번에는 아마추어 선수 없이 전부 KBO리그 소속 프로 선수들이다.

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나이 제한이 있지만 현재 각팀 주축으로 뛰는 선수들이 대다수 포진해 있어 최정예에 가까운 전력이 꾸려졌다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 곽빈이 그라운드로 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

'에이스' 곽빈은 19일 현재 리그 최저 평균자책점 1위(2.26), 최다 탈삼진 1위(186K)를 달리고 있다. 올해 본인의 최고 구속인 160.3km를 찍는 등 최전성기를 누리고 있어 가장 중요한 경기에 출격할 예정이다. 여기에 최민석, 소형준, 오원석 등의 선발 요원들이 대기하고 있고, 뒷문은 최준용과 조병현, 박영현 등 각팀 핵심 소방수들이 대표팀에서도 불펜 중추 역할을 맡을 전망이다. 좌투 카드가 약하지만, 경기수가 많지 않은 아시안게임의 특성을 감안했을 때 곽빈이 확실한 에이스 역할만 맡아줘도 나머지 경기를 수월하게 풀어갈 수 있다.

공격에서는 김도영이 핵심이다. 코뼈가 부러지는 부상을 입고도 무서운 회복력으로 대표팀에 정상 소집된 김도영은 리그에서 40홈런을 터뜨리며 '20대 홈런왕' 타이틀까지 노리고 있다. 곽빈과 더불어 메이저리그가 주목하는 차기 빅리거 후보. 김도영과 더불어 문보경과 노시환이 중심에 배치되면, 김지찬과 김주원, 박준순, 이재현 등 상위와 하위 타순에서 발 빠르고 작전 수행 능력이 좋은 타자들이 상대 배터리를 충분히 흔들 수 있다. 상하위 타선이 출루만 해줘도, 중심에서 해결해줄 수 있는 까다로운 라인업이 완성된다. 특히 올해 월드베이스볼클래식(WBC)에서 국제 대회 경험을 쌓은 선수들도 다수 포진해있어 경험에 있어서도 출전국 중 가장 큰 장점을 가지고 있다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 김도영이 내야땅볼을 치고 더그아웃으로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

'해외파' 앞세운 대만 → '사회인' 일본도 까다롭다

한국과 금메달을 두고 다툴 것으로 예상되는 최대 라이벌은 단연 대만이다. 대만은 일본, 미국에서 뛰는 해외파 선수들이 핵심이다. 구린루이양과 쉬뤄시, 정쭝저, 판원후이 등 주요 해외파 다수가 부상으로 빠졌지만, 린위민과 왕옌청 등 여전히 최대 경계 대상이다. 예선에서는 한화 이글스에서 뛰고있어 한국 타자들에 대해 잘 아는 왕옌청이 선발로 나설 가능성이 크지만, '한국 킬러'인 좌완 린위민이 어느 타이밍에 등판하느냐도 최대 관심사다. 결승에서 만나게 될 확률도 높다. 공격력에 있어서는 대만프로야구(CPBL) 소속과 아마추어 선수들이 혼합돼있어 한국보다 한 수 아래라는 평가를 받지만, 장타력이 있는 타자들이 섞여있기 때문에 '한 방'을 주의해야 한다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

최근 대만은 국제대회에서 꾸준히 인상적인 모습을 보여주고 있다. 10대 아마추어들의 해외 진출을 적극적으로 장려하면서 경쟁력 있는 '파이어볼러'들이 대거 늘어난 것이 눈에 띈다. 다만 공격에 있어서는 상대적으로 정교함은 떨어진다. 한국이 이 부분을 어떻게 빠르게 공략하느냐가 관건이다.

타 국제대회와 달리, 아시안게임에는 꾸준히 사회인 선수들이 출전하는 일본 역시 만만치 않은 상대다. 일본은 실질적 실업리그인 사회인팀의 수준이 매우 높은 편이다. 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트 지명에 실패했다가도 사회인팀에서 활약한 후 다시 NPB 드래프트에서 지명돼 프로에 진출하는 케이스가 흔하다. 이번 대회에도 NPB 드래프트 1라운드 지명이 유력한 도쿄가스 소속 외야수 후지사와 료스케가 포함돼 있다. 후지사와는 1m87의 장신으로 컨택트 능력이 좋은데 장타력까지 갖춘 외야수다. 또 150km에 가까운 강속구를 뿌리는 투수 다니와키 히로키 역시 경계 대상이다. 일본의 경우, 핵심 선수와 그렇지 않은 선수들의 실력 편차가 크지만 투수들은 대부분 정교한 변화구 구사력과 제구력을 갖췄기 때문에 초반 빠르게 점수를 뽑아야 한다.

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 류지현 감독이 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

열악한 환경, 단기전 금메달 최대 변수는?

이번 아시안게임 목표인 금메달을 향한 최대 변수는 열악한 환경과 단기전 분위기 싸움이다. 대표팀 선수 전원이 소집 직전까지 경기를 뛰다 모였기 때문에 실전 감각에 대한 우려는 적지만, 대회 현장 도착 이후 현지 사정으로 인해 야외 훈련을 원활하게 소화하지 못했다. 또 대회 시작 이후에도 그라운드 상태 등이 내야 수비에 있어 변수로 작용할 수 있다.

또 대만과의 조별리그 첫 경기가 실질적 분수령이다. 한국은 이번 WBC에서 체코를 꺾어 '국제 대회 첫 경기 징크스'는 깼다. 그러나 이번에도 하필 첫 상대가 실질적 금메달 경쟁자인 대만이라는 점은 다소 부담스럽다. 대만 역시 금메달 획득에 사활을 걸고 있는 만큼 첫 경기에서 양팀 모두 총력전을 펼칠 확률이 크다. 첫 경기를 반드시 잡고 가야 우승까지 가는 길이 수월해진다. 결국 곽빈의 컨디션이 중요한데, 그간 국제 대회에서 다소 기복이 있는 피칭을 했던 그가 무거운 중압감을 어떻게 이겨내느냐가 관건이다. 첫 경기 대만전 중요성을 10번 강조해도 지나치지 않는다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com