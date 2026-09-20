0.366 페라자 대신 유민. 명장의 팀의 미래를 위한 마음

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 한화 유민이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 한지윤이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김경문 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스 외국인 타자 요나단 페라자가 3경기 연속 선발에서 제외됐다. 그 자리를 유망주 유민이 들어갔다.

5강이 사실상 멀어진 상황에서 김경문 감독은 유망주들의 미래를 위한 마음을 내비쳤다.

한화는 20일 잠실에서 열린 LG 트윈스와의 원정경기에 주전들이 많이 빠진 라인업을 냈다. 최인호(중견수)-박정현(3루수)-한지윤(좌익수)-강백호(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-정은원(2루수)-유민(우익수)-이도윤(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다.

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노시환과 문현빈이 아시안게임으로 빠져있는 가운데 9월들어 잘치고 있던 페라자에 주전 유격수 심우준도 빼고 시작했다. 사실상 주전은 강백호 허인서 김태연 정도였다. 그 자리에 유민 한지윤 박정현 정은원 등이 들어갔다.

페라자는 7월에 2할3푼2리(69타수 16안타), 8월에 타율 1할2푼5리(40타수 5안타)의 극도의 부진을 보였지만 9월엔 타율 3할6푼6리(41타수 15안타)의 좋은 타격감을 보여주면서 부활했다. 부상도 아니고 잘 치고 있는 외국인 타자를 빼는 것은 보기 힘든 일.

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한화는 19일까지 54승4무71패로 9위에 내려와 있다. 5위 두산 베어스와는 10.5게임차로 떨어져 있어 사실상 5강은 어려운 상황이다.

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김 감독은 "유민이 더 잘할 수 있다고 생각해서 출전시키고 있는데 조금 긴장을 많이 하고 있는 것 같다"면서 "기회가 왔을 때 잘 잡아야 팀도 강해진다. 또 어떻게 싸우는지 보겠다"라고 했다.

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이어 한지윤에 대해선 "어린 친구가 자기 역할을 충분히 잘하고 있다"면서 "계속해서 좋은 타구가 많이 나오고 있다. 계속 좋은 투수들의 공을 만나보면 나중에 타석에서 여유가 생기게 된다"며 경험의 중요성을 말했다.

정은원에게도 남은 경기에서 많이 볼 수 있음을 알렸다. 김 감독은 "정은원은 그동안 시합에 많이 못나갔는데 어제(19일)는 플레이를 잘했고, 타격 역시 잘해주고 있어서 그런 점은 팀에겐 좋다"며 "이렇게 하면 남은 경기에서 더 많이 나간다고 봐야 한다. 기회가 더 많이 주어질 것이다"라고 했다.

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이날 LG의 선발 투수는 카를로스 카라스코였다. 메이저리그에서 통산 124승을 거둔 커리어가 엄청나게 좋은 베테랑 투수로 직구 구속은 그리 빠르지는 않지만 제구력이나 변화구는 수준급이라 좋은 투수의 공을 유망주들이 경험하도록 한 김 감독의 미래를 위한 마음이 담겼다고 볼 수 있었다.

이들은 4회까지 카라스코를 상대로 안타를 하나도 때리지 못했다가 0-2로 뒤진 5회초 집중 3안타와 1볼넷을 묶어 3-2로 역전을 만들어 내기도 했다. 하지만 이후 LG 불펜을 공략하지는 못해 결국 3대4로 역전패, 7연패에 빠졌다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com