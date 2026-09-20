"韓타석 들어설 때마다 짜증나고 자존심 상했다"…'MLB베테랑' 추신수, 충격 KBO리그 은퇴 이유 고백

사진캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 야구의 전설적인 타자이자 메이저리그(MLB)에서 16년간 활약한 추신수가 자동 볼 판정 시스템(ABS)에 대한 솔직한 심경과 함께 선수 생활을 마무리하게 된 결정적 계기를 공개했다.

추신수는 지난 19일 윤석민의 유튜브 채널 '사이버 윤석민'의 '광저우 아시안게임의 영웅 신수 형이 알려주는 국대 생존법 Ep. 추신수-1'이라는 제목의 영상에 출연해 특유의 거침없는 입담과 날카로운 야구관을 털어놓았다.

이날 방송에서 추신수는 KBO리그에 전격 도입된 ABS 판정 기준에 대해 소신 발언을 아끼지 않았다. 그는 "팬분들은 오심이 없고 공정하다며 좋게 보시지만, 핵심은 타자가 칠 수 있는 공이 스트라이크가 돼야 한다는 점이다"라며 "칠 수 없는 코스의 공이 스트라이크 판정을 받으면서 타자들이 큰 혼란을 겪고 있다"고 지적했다.

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사진캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

사진캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

특히 이러한 시스템이 대표팀 타자들의 국제대회 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 우려를 표했다. "미국이나 대만 등 다른 나라는 ABS를 도입하지 않았거나 챌린지 방식으로 운영한다"라며 "스트라이크가 아닌 공에 눈이 익숙해진 우리 타자들이 국제대회에 나가면 결국 피해를 보게 된다"고 강조했다.

무엇보다 추신수는 자신이 은퇴를 결심하게 된 배경에 ABS가 결정적인 영향을 미쳤음을 솔직하게 고백했다. 그는 "사실 ABS 때문에 은퇴했다"고 단언해 함께 자리한 윤석민을 놀라게 했다.

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빅리그 시절 뛰어난 출루율과 선구안으로

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사진캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

인정을 받으며 무대를 누볐던 그였지만, ABS 존 앞에서는 깊은 자괴감을 느껴야 했다. 추신수는 "미국에서 16년 동안 볼과 스트라이크를 골라내는 능력 하나로 살아남았던 사람인데, 타석에 서면 마치 내가 바보가 된 것 같았다"라며 "2024시즌에는 타석에 들어설 때마다 너무 짜증이 났고 자존심도 많이 상했다"고 회상했다.

이어 경기 중 심판과의 에피소드도 전했다. "주심에게 '솔직히 이건 너무한 거 아닙니까'라고 하소연했더니, 주심조차 '나도 들리는 대로 콜을 하니 어쩔 수가 없다, 나도 모르겠다'고 하더라"라며 당시의 안타까운 심정을 털어놨다.

사진캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

사진캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

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이날 추신수는 마이너리그 루키 단계부터 메이저리그 정상에 오르기까지 겪었던 경험을 바탕으로 후배 야구선수들에게 진심 어린 조언과 격려도 잊지 않았다. 그는 미국 진출 초기 문화 충격을 받았던 기억을 떠올리며 "실패를 두려워하지 않고 과감하게 부딪히는 태도가 중요하다"고 강조했다. 과거 시애틀 매리너스 시절 동료였던 에드리안 벨트레의 엄청난 훈련량을 예로 들며 "연습을 시합보다 더 어렵게 해야 실제 경기가 쉬워진다"고 조언했다.

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또한 "오타니 쇼헤이나 이대호, 윤석민 같은 대단한 선수들을 볼 때 결과만 보고 감탄할 것이 아니라, 그 자리에 오르기까지 어떠한 과정과 희생을 거쳤는지 그 과정을 살펴봐야 한다"라며 후배들이 확실한 목표 의식과 노력을 갖추길 당부했다.

사진캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

고재완 기자 star77@sportschosun.com