'미쳤다' LG 7연승. 이재원 투런포-오스틴 동점타-문정빈 역전타. 손주영 30S. 한화는 7연패[잠실 리뷰]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회말 1사 1루 LG 이재원이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 오스틴이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 파죽의 7연승을 내달리며 아시안게임 기적을 만들어가고 있다.

LG는 20일 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 홈경기서 문정빈의 역전 적시타로 4대3의 역전승을 거뒀다. LG는 7연승, 한화는 7연패로 두 팀의 명암이 갈렸다. 이날 2위 삼성이 롯데에 패하며 2게임차가 됐다.

LG는 박해민(중견수)-구본혁(3루수)-오스틴(지명타자)-송찬의(좌익수)-문정빈(1루수)-오지환(유격수)-이재원(우익수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 구성했다. 오른손 타자만 6명이 배치.

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한화는 최인호(중견수)-박정현(3루수)-한지윤(좌익수)-강백호(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-정은원(2루수)-유민(우익수)-이도윤(유격수)으로 유망주들이 많이 들어간 선발 라인업을 냈다.

LG 선발 카를로스 카라스코와 한화 선발 황준서의 맞대결로는 LG쪽으로 좀 더 기우는 모양새지만 초반은 팽팽했다.

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LG가 2회말 1사후 문정빈의 볼넷과 오지환의 안타로 1,2루의 찬스를 만들었지만 이재원과 이주헌이 연속 삼진을 당해 찬스 무산. 3회말엔 구본혁의 볼넷과 오스틴의 몸에 맞는 볼로 2사 1,2루가 만들어졌지만 송찬의가 좌익수 플라이로 잡혔다.

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한화는 1회초 한지윤의 볼넷, 3회초 유민의 몸에 맞는 볼 이외엔 4회까지 무안타로 막혀 있었다.

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4회말 LG가 큰 것 한방으로 선취점을 뽑았다. 전날 8회말 결승포를 친 이재원이 이날은 선제 홈런을 쳤다. 4회말 1사 1루서 황준서의 직구를 받아쳐 좌측 담장을 크게 넘어가는 비거리 140m의 대형 투런포를 쳤다. 2-0.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 김강률이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

하지만 한화는 5회초 카라스코를 상대로 집중타를 치며 곧바로 역전에 성공했다.

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1사후 정은원의 재치있는 기습번트 안타와 유민의 볼넷으로 1,2루의 찬스를 만들었고 이도윤의 2루수앞 땅볼 때 행운이 더해졌다. 느린 2루수앞 땅볼에 공을 잡은 2루수 신민재가 마침 달려오던 1루주자 유민을 태그하려 했으나 유민이 이를 피했고, 신민재는 이후 1루에 던졌는데 1루에서 마저 세이프가 됐다. 주자 만루. LG측은 유민이 태그를 피할 때 스리피트 라인을 벗어났다고 주장했으나 받아들여지지 않았다.

최인호가 2S의 불리한 카운트에서 볼 3개를 골라낸 뒤 깨끗한 우전 안타를 때려내 1-2. 박정현의 중견수 희생플라이로 2-2 동점. 한치윤이 우전안타로 3-2 역전까지 차례로 만들어졌다. 이후 폭투로 2사 2,3루의 추가 득점찬스가 이어졌지만 강백호의 타구가 중견수 박해민에게 잡혔다.

그러나 한화의 리드는 잠깐 뿐이었다. LG는 5회말 선두 박해민의 우측 라인 안쪽에 떨어지는 2루타에 구본혁의 희생번트로 만든 1사 3루서 오스틴의 좌전안타로 손쉽게 3-3 동점을 만들었다. 그리고 2사후 오스틴이 2루 도루에 성공한 뒤 문정빈이 중전안타를 쳐 오스틴을 홈으로 불러들여 4대3으로 역전.

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LG는 6회부터 불펜을 가동했다. 김강률이 6회를 막았고, 케네디가 7,8회를 막은 뒤 9회엔 손주영이 올라왔다.

선발 카라스코는 5이닝 동안 3안타 3볼넷 5탈삼진 3실점을 기록하고 타선의 지원 덕에 승리투수가 되며 시즌 6승째를 챙겼다.

김강률과 케네디가 홀드를 더했고, 손주영은 세이브를 기록해 데뷔 첫 30세이브를 기록했다.

한화는 김서현이 최고 154㎞의 빠른 공을 앞세워 1이닝 퍼펙트를 기록한 것이 위안 거리였다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 한지윤이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/