매진 고맙다! 그런데 롯추가루 맛이 어때? → 부산 연이틀 매진시킨 삼성 팬들, 대충격 2연패에 절망 [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 부산 원정서 충격의 2연패를 당했다.

삼성은 20일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기서 6대13으로 크게 졌다. 전날 3대5 재역전패에 이어 주말 2연전을 모두 내줬다.

최악의 시나리오다. 롯데는 가을야구가 사실상 좌절된 최하위권. 우승에 도전하는 삼성은 1위 KT를 따라잡기 위해 2승이 절실했다. 그런데 거꾸로 카운터펀치를 맞았다.

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기대가 컸다. 롯데는 최근 응집력이 많이 떨어진 모습이었다. 동기부여 차원에서도 삼성의 기세가 좋았다. 삼성은 최원태-원태인 토종 원투펀치가 선발 출격했다. 롯데는 4선발 나균안과 대체선발 김태균을 예고했다.

팬심은 관중석에 그대로 반영됐다. 19일과 20일 2만3200석 연속 매진이었다. 사직구장 매진이 놀랄 만한 일은 아니지만 최근 관중이 급감했다. 롯데가 가을야구가 멀어지면서 팬들도 떠났다. 직전 4경기 최다 관중이 1만2724명에 불과했다. 이번 2연전은 삼성 팬들이 빈자리를 모조리 채운 것이다. 사직구장에서는 이례적으로 원정 팬들이 더 많게 느껴질 정도였다. 3루측 외야까지 원정 팬들이 채우는 일은 부산에서 거의 보기 드문 장면이다.

사진제공=롯데자이언츠

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삼성의 축제 분위기에 롯데가 고춧가루를 매섭게 투척했다.

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19일 3-3으로 맞선 8회말에는 롯데 간판스타 한동희가 3루를 도서관으로 만드는 역전 솔로 홈런을 폭발했다.

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20일에는 롯데가 1-4로 뒤진 4회말 한 이닝에 무려 10점을 뽑아 홈팬들을 즐겁게 했다. 삼성의 자존심 원태인이 3⅓이닝 9실점으로 충격 붕괴했다.

삼성은 단지 2연패를 당했을 뿐이지만 뒤통수가 뜨거워졌다. 3위 LG가 7연승을 질주하며 미친 기세로 따라왔다. 3위 LG와 승차는 이제 2경기로 줄어들었다. 선두 탈환이 아닌 2위 사수를 걱정해야 할 처지다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com