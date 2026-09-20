어제 1이닝 10개 던진 고우석이 오늘 안나온 이유. 염갈량 "물집 잡혀서 출전 불가. 케네디 2이닝 고마워"

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. LG 고우석이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회초 1사 1,2루 한화 이도윤 내야 땅볼 때 2루로 향하던 유민이 태그를 피해 세이프 되자 LG 염경엽 감독이 주심을 찾아 쓰리피트 라인 위반에 대해 어필하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]고우석이 나오지 않고 케네디가 2이닝을 던진 이유가 있었다.

고우석 손가락에 물집이 잡혔던 것.

LG 트윈스는 20일 잠실에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 4대3의 역전승을 거뒀다. 4회말 이재원의 선제 투런포로 앞섰지만 5회초 집중 3점을 내줘 역전 당했다.

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하지만 5회말 박해민의 2루타와 구본혁의 희생번트로 만든 1사 3루서 오스틴의 좌전 적시타로 빠르게 동점을 만든 LG는 2사후 오스틴의 과감한 2루 도루에 이어 문정빈의 역전 중전 적시타가 터져 4대3을 만들었다. 이후 두팀은 불펜 공략을 하지 못하고 4대3의 스코어가 끝까지 유지되며 경기 종료. LG는 7연승을 내달렸고, 한화는 7연패에 빠지고 말았다.

LG는 선발 카를로스 카라스코가 5이닝 동안 3안타 2볼넷 1사구 5탈삼진 3실점을 했고 이후 6회 김강률, 7,8회 존 케네디, 9회 손주영으로 한화 타선을 무실점으로 막아내고 1점차 리드를 끝까지 지켰다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

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전날 1이닝, 10개만 던졌던 고우석이 등판할 가능성이 높아 보였지만 고우석은 등판하지 않았고, 케네디가 2이닝을 던졌는데 이유가 있었다. 고우석의 손가락에 물집이 잡혀 던질수 없는 상황이었던 것.

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LG 염경엽 감독은 경기후 "역전을 허용했지만 바로 다음 이닝에서 오스틴의 동점타와 문정빈의 역전타로 흐름을 되가져오면서 전체적인 경기의 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었다"며 "이재원이 어제의 결승홈런에 이어 4회 투런 홈런으로 상승세의 팀 분위기를 이어가게 했었던 점을 칭찬하고 싶다"라고 했다.

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이어 마운드에 대해선 "카라스코가 선발로서 자기 역할을 잘해줬고 4이닝동안 우리 승리조가 자기 역할들을 잘해주며 지키는 야구로 승리할 수 있었다"면서 "특히 고우석이 손가락 물집으로 출전이 어려웠는데 케네디가 고우석의 몫까지 책임져주면서 좋은 피칭으로 2이닝을 막아준 것이 승리의 발판이 되었다"라고 케네디의 2이닝 피칭을 칭찬했다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com