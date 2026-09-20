감독님, 박영현 빠진다고 뭔 걱정을 그렇게 하셨어요...김정운 누구냐, 3100만원 연봉값 다했다

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 9회초 마무리 김정운이 1점차 승리를 지킨 후 감격스러워하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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[스포츠조선 김용 기자] 감독님, 박영현 걱정 안 하셔도 될 뻔 했네요.

KT 위즈 이강철 감독은 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 몇 달 전부터 걱정의 한숨을 쉬었다. KT는 소형준, 오원석, 박영현이 대표 차출이 일찍 결정됐다.

소형준, 오원석 두 선발 요원 부재도 걱정이었지만 마무리 박영현이 빠지는 거에 대한 엄청난 걱정을 했었다. 시즌 후반 1위 경쟁이 치열할 게 뻔한데, 마무리가 없어 이기던 경기가 넘어가버리면 단순 1패를 넘어 치명타가 될 수 있다고 봤기 때문이다.

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하지만 걱정할 필요가 없었다. KT는 20일 수원케이티위즈파크에서 열린 두산 베어스전에서 9대8로 승리했다. 이날 삼성 라이온즈가 패하며 승차를 3.5경기로 벌렸다. 정규시즌 우승 가능성을 더욱 높였다.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 9회초 마무리 김정운이 1점차 승리를 지킨 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

쉬운 경기는 아니었다. 9-0으로 앞서던 경기. 7회 1실점 하더니 8회 충격의 7실점하며 8-9까지 쫓겼다. 하마터면 대충격패로 넘어갈 수 있는 경기.

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여기에 박영현도 없었다. 마지막 누가 나오느냐가 관건.

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KT는 비밀 병기가 있었다. 사이드암 김정운. 8회 손동현이 흔들릴 때 나와 베테랑 손아섭을 삼진으로 돌려세우며 중요한 아웃카운트 1개를 잡고, 부담스러운 9회 세이브 상황 1이닝을 지워냈다. 2사 후 안재석에게 안타를 맞았지만, 당황하지 않고 페이스가 좋은 김민석을 헛스윙 삼진 처리했다. 1⅓이닝 삼진 4개를 곁들여 1점 리드 상황을 지켜냈다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 김정운이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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마지막 타자 김민석 상대 직구만 7개를 던지는 강심장도 보여줬다. 그만큼 구위에 자신이 있었다는 의미. 사이드암인데 직구 최고 구속 149km였고, 공이 살아들어오는 느낌을 줬다.

2023년 신인드래프트 1라운드에 지명받은 유망주. 상무 군 복무를 마치고 돌아와 올시즌 14경기 출전이 전부였다. 19일 두산전 1이닝 무실점 피칭에 이어, 정말 부담스러운 상황에서 생애 첫 세이브를 기록했다. 지난달 26일 두산을 상대로 생애 첫 승을 거뒀는데, 첫 세이브 제물도 두산이었다.

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이날 장준원이 생애 두 번째 연타석 홈런을 치며 주목을 받았지만, 연봉 3100만원 김정운이 팀에 필요할 때 정말 중요한 활약을 해줬다. 이강철 감독이 함박웃음을 지었을 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com