김태형 감독 소름돋는 예언 "오늘은 불펜이 바쁠거야" → (삼성 불펜이)[부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] "오늘은 불펜이 바쁠거야. (김)원중이도 못 나오고.."

김태형 롯데 자이언츠 감독은 힘겨운 싸움을 예상했다. 대체선발 김태균이 얼마나 버틸지 몰라 불펜 총동원령을 내린 상태. 그런데 정작 진짜 바빴던 쪽은 삼성 라이온즈였다.

롯데는 20일 부산 사직구장에서 열린 삼성과 경기서 13대6으로 크게 승리했다.

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이변이다. 롯데는 대체선발로 신인 김태균을 내세웠다. 삼성은 토종 1선발 원태인이 출격했다. 김태균은 호투 여부를 떠나 몇 회까지 마운드를 지킬 수 있느냐가 관건이었다.

김 감독은 경기 전 "투구수 몇 개가 아니라 몇 점을 주느냐가 관건이다. 70개 정도는 던지지 않을까"라고 조심스럽게 예측하며 "오늘은 불펜이 바쁠 것"이라고 전망했다.

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김태균이 조기에 교체되면 불펜 총력전을 퍼붓겠다는 뜻이었다.

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그런데 정작 마운드가 터진 쪽은 삼성이었다.

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롯데는 4회초까지 1-4로 끌려가며 역시나 악전고투 예상이 맞아들어가는 듯했다. 김태균이 이미 2이닝 만에 교체됐다. 3회부터 불펜을 가동했다.

4회말 대반전이 벌어졌다. 롯데 타선이 미친듯이 폭발했다. 4회말에만 무려 10점을 뽑았다. 원태인은 3⅓이닝 9실점 붕괴했다. 삼성도 예상 밖으로 4회부터 불펜을 투입했다. 급히 구원 등판한 이승현도 불을 끄지 못했다. 양창섭까지 4회에 올라왔다.

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결국 이날 롯데와 삼성은 똑같이 투수 5명을 기용했다. 롯데는 김태균-이진하-박세진-현도훈-구승민으로 경기를 끝냈다. 삼성은 원태인이 너무 일찍 무너지면서 이승현 양창섭에 이어 좌완 이승현과 김백산을 투입해 9회를 버텼다.

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경기 후 김 감독은 "오늘은 투타에서 모든 선수들이 역할을 잘해주면서 좋은 경기를 할 수 있었다. 첫 선발 등판에 나선 태균이가 부담이 있었을 텐데도 마운드에서 자기 공을 잘 던져줬다. 이어 등판한 진하도 좋은 투구로 상대 타선을 잘 막아주면서 경기의 흐름을 이어갈 수 있었다"고 총평했다.

타선 칭찬도 잊지 않았다. 김 감독은 "타선에서는 경기 초반부터 모든 타자들이 높은 집중력을 보여줬다. 상대 선발을 상대로 적극적인 모습을 보여주면서 필요한 점수를 만들어냈고, 기회가 왔을 때 놓치지 않고 득점으로 연결한 부분이 좋았다"고 만족감을 나타냈다.

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이어서 "일요일 주말 낮 경기에도 많은 팬분들께서 야구장을 찾아 큰 응원을 보내주셨다. 항상 변함없이 선수단에 힘을 보내주시는 팬분들께 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com