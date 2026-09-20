드디어 日 야구장 왔다! '잠실급 크기+내야 전면 흙바닥' 대만전 운명 가를 오카자키…류지현호 "위험 변수 체크 끝"

몸푸는 아시안게임 야구 대표팀 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자=2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 야구 대표팀 선수들이 대만과의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 20일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 훈련에 앞서 몸을 풀고 있다. 2026.9.20 dwise@yna.co.kr(끝)

수비 훈련하는 김도영 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 야구 대표팀 김도영이 대만과의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 20일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 훈련하고 있다. 2026.9.20 dwise@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] '류지현호'가 결전의 땅에서 최종 점검을 마쳤다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 20일 오카자키 중앙 종합공원 야구장에서 훈련을 진행했다.

우여곡절 끝에 '야구장'에 도착했다. 지난 18일 일본 나고야에 도착한 한국은 19일과 20일 오카자키 야구장과 결승전이 열리는 도요하시 야구장에서 훈련을 할 예정이었다. 그러나 최근 나고야 지역에 많은 비가 내렸고, 야구장 그라운드가 엉망이 됐다. 조직위는 18일 저녁 야구장 훈련이 어렵다는 통보를 했다.

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19일 인근 실내연습장에서 훈련을 한 가운데 20일 처음으로 오카자키 야구장에서 훈련을 할 수 있었다.

한국으로서는 다행이었다. 오카자키 구장은 21일 대만과의 조별리그 첫 경기가 열리는 장소다. 변수를 최대한 줄일 수 있다는 장점이 있었다.

훈련 마무리한 류지현 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 야구 대표팀 류지현 감독이 대만과의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 20일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 훈련이 끝난 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.20 dwise@yna.co.kr(끝)

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훈련을 마치고 류 감독도 만족감을 내비쳤다. 류 감독은 "걱정했던 것보다는 그라운드 정리가 잘 돼 있는 모습을 확인할 수 있었다. 또 다행스럽고 내일 경기를 앞두고 오카자키 야구장에서 훈련을 할 수 있어 조금 더 편안하게 내일 경기를 하지 않을까라는 기대를 하게 됐다"고 말했다.

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낯선 야구장인 만큼, 철저하게 확인했다. 오카자키 야구장은 중앙펜스까지 126m로 잠실야구장(125m)과 비슷한 규모다. 다만, 내야가 모두 흙바닥으로 돼있고, 파울 공간이 넓어 수비할 때 많은 변수가 생길 수 있다. 또 펜스 앞에는 배수구가 있어 부상 위험도 있다.

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류 감독은 "처음에 그라운드에 들어섰을 때 여러가지 체크해야 하는 부분이 있다. 그래서 훈련하기 전에 여러가지를 다 체크하고 들어가는 게 좋겠다는 이야기를 했다. 그런 부분을 확인했다"고 이야기했다.

지난 6월 최종 명단을 발표한 대표팀은 한 명의 이탈자 없이 그대로 나고야에 왔다. 류 감독은 "소집한 뒤 5일 정도의 훈련 기간이 있었고, 순조롭게 과정이 있었다. 분명 좋은 결과가 있을 거라는 기대가 크다. 오늘까지도 컨디션이 굉장히 좋은 모습을 보였다. 그래서 내일 대만전에 좋은 모습을 보여드릴 것이라고 믿고 있다"고 출사표를 던졌다.

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오카자키=이종서기자 bellstop@sportschosun.com