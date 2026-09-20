1패 이상의 치명타. 황태자가 몰락하며 우승도 멀어졌다.. 삼성 여기까진가

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회초 한동희에 동점 2점홈런을 허용한 뒤 이닝을 끝낸 원태인이 아쉬움의 포효를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 같은 '1패'라고 위안을 삼기에는 충격이 너무 크다.

삼성 라이온즈가 치명적인 패배를 당했다. 원태인이 무너졌다. 팀이 자랑하는 에이스가 우승 경쟁이 한창인 시점에 하위권 대체선발을 맞아 최소한의 임무도 해내지 못했다.

삼성은 20일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기서 6대13으로 졌다. 1위 KT 위즈와 승차 3.5경기 차이로 멀어졌다. 오히려 3위 LG 트윈스가 2경기 차이로 턱밑까지 따라왔다. 이제 1위 탈환은 커녕 준플레이오프를 걱정해야 하는 처지다.

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반드시 잡아야 하는 경기였다. KT와 경쟁은 둘째치고 객관적인 전력에서 압도하는 매치업이었기 때문이다. 우세한 경기는 다 이기고 불리한 경기도 때때로 뒤집어야 하는 시점이다.

원태인은 삼성 부동의 토종 1선발이다. '황태자'라 불릴 정도다. 롯데는 좌완 김진욱이 아시안게임 대표팀에 차출되며 선발 로테이션이 비었다. 신인 김태균을 선발로 내세웠다. 김태형 롯데 감독은 경기를 앞두고 "불펜이 바쁠 것 같다"며 대량 실점도 이미 각오한 상태였다.

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원태인은 3⅓이닝 9실점이라는 최악의 성적표를 받아들였다. 올 시즌 개인 최소이닝과 최다실점 경기를 이 중요한 시기에 저지르고 말았다. 24경기 7승 8패, 평균자책점도 4.16에서 4.66으로 치솟았다.

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원태인은 4회말 1사 후에 완전히 제어 능력을 상실했다. 손성빈 장두성에게 연속 안타를 맞고 한태양에게 볼볼볼볼. 만루에서 황성빈의 빗맞은 타구가 내야 안타로 연결되면서 집중력이 확연이 흐트러진 모습을 노출했다. 체인지업이 안 통하자 투심을 던졌는데 맞았다. 마지막에는 고승민에게 직구로 승부하다 좌중간 2루타를 맞고 경기가 돌이킬 수 없어졌다.

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올 시즌이 끝나면 FA 자격을 얻는 원태인의 몸값에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

원태인은 200억원설이 나돌 정도로 국내 최고 레벨 투수로 평가를 받았다.

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하지만 올 시즌은 어려운 순간에 고비를 넘지 못하는 약점을 종종 드러냈다. 큰 경기에 강하고 팀이 어려울 때 해준다는 '특급 에이스' 프리미엄 이미지가 퇴색됐다. 꾸준한 이닝 소화력 '원툴'이라면 초특급 대우를 기대하기 어렵다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com