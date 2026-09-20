'대충격' KBO 매치 불발이라니…곽빈, 대만전 20세 신예와 전격 대격돌 공식발표 [나고야 오피셜]

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 곽빈이 그라운드로 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 한국은 예상대로, 대만은 깜짝 카드를 꺼내들었다.=

한국과 대만은 21일 2026 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 B조 1차전을 치른다. 한국은 곽빈(두산 베어스), 대만은 린위웨이(합작금고)을 선발투수로 내세웠다.

금메달 유력 후보가 시작부터 맞붙게 됐다. 두 팀 모두 금메달을 획득하면 병역 혜택이 있다. 프로 선수를 대거 소집하면서 우승을 목표로 하고 있다. 특히 한국은 이번에 우승을 하면 대회 5연속 금메달이다.

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대만전 승리가 가장 중요하다. 패배한다고 금메달이 좌절되는 건 아니지만, 분위기를 확실하게 올릴 수 있는 방법이다.

류지현 대표팀 감독은 "슈퍼라운드 일본전 선발 투수를 제외하고는 모두 대기한다"고 필승 의지를 다졌다.

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'주장' 노시환도 "일본과 대만 모두 좋은 팀이다. 방심할 생각은 없다. 모든 경기를 이기기 위해서 노력을 하겠다. 일본과 대만 많이 붙어본 만큼, 어느 정도 투수들은 다 알고 있다. 그런 내용을 안 쳐본 선수들에게 공유해주는 대화를 많이 했다"라며 "어린 선수들이 많아서 분위기를 많이 탈 것 같다. 1차전 대만전을 가져간다면 좋은 분위기를 타서 더 무서운 팀이 될 것 같다. 1차전이 가장 중요할 것 같다. 선수들에게도 그런 메시지를 전달하고 싶다"고 강조하기도 했다.

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18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 곽빈. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

당연히 '에이스' 카드를 꺼내들었다. 곽빈이 선발 투수로 낙점됐다. 올 시즌 26경기에 나와 11승7패 평균자책점 2.26을 기록하며 리그 최고의 에이스로 활약했다. 26경기 중 19경기가 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)일 정도로 남다른 안정감을 뽐냈다. 곽빈은 "이번에 중책을 맡은 만큼, 좋은 결과를 만들어 좋은 분위기로 우승하고 올 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

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대만은 깜짝 카드를 꺼내들었다. 당초 왕옌청이 유력했지만, 20세 아마추어 선수가 나온다.

왕옌청은 올 시즌 KBO리그에 시행된 아시아쿼터 제도의 1호 선수다. 한화를 비롯한 KIA 타이거즈 등 복수의 구단이 왕옌청 영입에 관심을 가졌다. 왕옌청 영입전은 한화가 웃었다. 왕옌청은 올 시즌 26경기 등판해 11승6패 평균자책점 3.97을 기록했다.

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류 감독도 지난 9일 대전에 방문해 LG 트윈스전에 등판한 왕옌청의 모습을 직접 봤다. 당시 왕옌청은 6이닝 7안타 1볼넷 1탈삼진 1실점으로 호투를 펼쳤다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 야구대표팀이 7대6으로 승리했다. 경기를 마친 류지현 감독이 그라운드로 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

15일 KT전에서 4이닝 6안타(1홈런) 4사구 5개 3탈삼진 5실점으로 흔들렸지만, 류 감독은 "컨디션이 좋았을 때보다 구속이 덜 나왔다. 그러다보니 제구도 떨어지더라. 폐렴 영향도 있지 않았을까 싶다. 그런데 대전에서 봤을 때는 내용이 괜찮았다"라며 "당일 컨디션이 굉장히 중요할 것 같다. 우리가 준비할 때는 정규시즌과 다른 긴장감도 있으니 당일 컨디션에 따라 초반에 어떤지 체크를 잘 해야할 것 같다"고 경계하기도 했다.

류 감독은 이어 "똑같은 조건인 것 같다. 왕옌청 입장에서는 본인이 익숙해져 있는 한국 타자들이 어떤 성향을 가지고 있는지 본인 만의 것도 있을 것이다. 또 반대로 우리 타자들 입장에서는 생소함이나 이런 게 없으니 타석에 들어갈 때 편안하게 들어가지 않을까라는 것이 계산할 수 있는 부분"이라고 설명했다.

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4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

그러나 대만의 카드는 왕옌청이 아닌 예상치 못한 신예 린위웨이였다.

대만 언론 'ET 투데이'는 '당초 한국 매체들은 KBO리그 무대 경험이 있는 왕옌청의 선발 등판을 압도적으로 점쳤으나 대만 벤치의 선택은 예상을 완벽하게 뒤엎은 실업야구 합작금고은행 소속의 20세 우완 투수 린이웨이를 내세웠다'고 밝혔다.

오카자키=이종서기자 bellstop@sportschosun.com