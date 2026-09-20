'충격 대반전' 한국전 선발 왕옌청이 아니었다…"낯선 20세 아마추어 투수가 한국 대표 선수와 맞대결" [나고야 현장 속보]

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 대반전이다. 대만이 깜짝 카드를 꺼내들었다.

한국과 대만은 21일 2026 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 B조 1차전을 치른다.

당초 왕옌청이 선발 투수로 유력한 듯 보였다. 그러나 대만 매체 'ET 투데이'에 따르면 '한국전 선발투수로 20세 아마추어 복병을 내세웠다'고 밝혔다.

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아마추어 복병은 린이웨이. 매체는 '당초 한국 매체들은 KBO리그 무대 경험이 있는 왕옌청의 선발 등판을 압도적으로 점쳤으나 대만 벤치의 선택은 예상을 완벽하게 뒤엎은 실업야구 합작금고은행 소속의 20세 우완 투수 린이웨이를 내세웠다'고 설명했다. 대만 현지 기자들도 '왕옌청이 아니다. 린위웨이가 나온다'고 설명했다.

한국은 린위민과 왕옌청을 선발투수로 예상했었다. 린위민은 국제대회에서 한국전 경험이 풍부했고, 왕옌청은 KBO리그 한화 이글스에서 11승을 거뒀다.

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조 1위를 하면 슈퍼라운드에서 1승을 안을 수 있어 대만 역시 한국전에 '올인'할 것으로 보였다. 린위민과 왕옌청으로 선발 투수가 좁혀졌던 이유다. 그러나 대만의 선택은 20세 젊은 투수였다. 일단 1차전보다는 슈퍼라운드 및 결승전에서 힘을 쏟겠다는 뜻으로 풀이 된다.

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지난 2023년 열린 항저우 아시안게임에서는 선발투수를 하루 전에 공개하지 않았다. 좌완과 우완인지만 밝히면 되는 구조였다. 그러나 20일 감독 회의를 통해서 선발 투수를 공개하기로 결정했다. 류지현 대표팀 감독은 "경기를 마치고 1시간 이내에 다음날 선발투수를 공지하기로 했다"라며 "오늘도 훈련을 마치면 공식적으로 나오지 않을까 싶다"고 밝혔다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 곽빈이 그라운드로 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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한편, ET 투데이는 한국 선발 투수로 곽빈을 알렸다. 매체는 '한국 대표팀은 예상대로 최고 구속 160㎞를 자랑하는 에이스 곽빈을 선발로 예고했다. 이로써 양 팀의 첫 시합은 철저히 베일에 싸인 낯선 아마추어 투수와 한국 프로야구를 대표하는 파이어볼러의 흥미로운 선발 맞대결로 펼쳐지게 됐다'고 설명했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com