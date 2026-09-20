'손바닥이 얼얼할 정도로 세게' 이틀 연속 잠실 담장 넘긴 '잠실 빅보이' 이재원, 아프지만 미소 번진 염경엽 감독[잠실 현장]

4회말 1사 1루 LG 이재원이 선제 투런포를 날린 뒤 염경엽 감독과 하이파이브를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 파워라면 누구에게도 뒤지지 않는 '잠실 빅보이' 이재원이 힘껏 내려친 하이파이브. 염경엽 감독의 손바닥은 얼얼했지만, 입가에는 미소가 번졌다. 기다리고 기다리던 이재원의 장타력이 시즌 막판 제대로 폭발하고 있기 때문이다.

잠실 빅보이 이재원이 이틀 연속 결정적인 순간 홈런포를 터뜨리며 LG를 승리로 이끌었다.

맞는 순간 타구가 사라졌다. 이재원의 방망이를 떠난 타구는 잠실구장 좌측 담장을 향해 쭉 뻗더니 그대로 사라졌다. 홈런을 만들어내기 쉽지 않은 구장에서 이틀 연속 중요한 순간마다 홈런을 터뜨린 이재원의 장타력이 제대로 빛났다.

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전날에도 이재원의 방망이는 결정적인 순간 빛났다.

1-1로 팽팽한 승부가 이어지던 경기 막판, 8회 LG 이재원은 한화 좌완 조동욱의 146km 직구를 받아쳐 잠실구장 가운데 담장을 넘겼다. 8회 터진 역전 솔로포였다. 경기의 균형을 깨뜨린 이재원의 한 방으로 LG는 승기를 잡았고, 이재원의 뜨거운 타격감은 하루 뒤에도 그대로 이어졌다.

한화 선발 황준서 상대 선제 투런포를 터뜨린 LG 이재원이 배트 플립을 펼치고 있다.

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20일 잠실구장에서 열린 한화전. 7번 타자 우익수로 선발 출장한 이재원은 첫 타석부터 타점을 올릴 기회를 맞았다. 하지만 2회 1사 1, 2루에서 한화 선발 황준서와 7구까지 가는 승부 끝에 헛스윙 삼진으로 물러났다.

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변화구에 당한 이재원은 타석에서 물러나며 이를 악물었다. 아쉬움이 남는 타석이었다. 하지만 이재원은 같은 실수를 두 번 반복하지 않았다.

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0-0 팽팽한 투수전이 이어지던 4회. 1사 1루에서 다시 타석에 들어선 이재원은 황준서의 초구 포크볼을 침착하게 지켜봤다. 1B 이후 들어온 황준서의 2구째 141km 직구가 몸쪽 한복판으로 몰렸다.

염경엽 감독 향해 더 세게 내려친 잠실 빅보이의 하이파이브

이번에는 놓치지 않았다. 이재원은 기다렸다는 듯 방망이를 힘껏 돌렸다. 맞는 순간 타구가 쭉 뻗었다. 잠실구장 좌측 깊숙한 곳으로 날아간 타구는 외야 담장을 훌쩍 넘어갔다. 이재원의 선제 투런포였다.

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홈런을 직감한 듯 타구를 바라보던 이재원은 힘차게 베이스를 돌았다. 동료들의 환호 속에 더그아웃으로 향한 이재원은 기다리고 있던 염경엽 감독과 힘껏 손바닥을 맞댔다.

이재원의 손바닥과 염경엽 감독의 손바닥이 강하게 부딪혔다. 파워 넘치는 하이파이브에 염경엽 감독의 손바닥은 얼얼했지만, 감독의 얼굴에는 미소가 가득했다.

그 미소에는 여러 의미가 담겨 있었다.

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시즌 막판 치열한 순위 싸움 중 이재원의 포텐이 터지자 염경엽 감독의 입가에는 미소가 흘렀다.

잠실을 홈으로 사용하는 타자에게 장타를 만들어내는 것은 쉽지 않다. 하지만 이재원은 자신의 가장 큰 무기인 파워로 그 어려운 일을 해내고 있다. 무엇보다 시즌 막판 중요한 순간마다 결정적인 홈런을 터뜨리며 팀 승리에 힘을 보태고 있다.

'잠실 빅보이'라는 별명이 어울리는 순간이었다.

이재원의 홈런은 이날도 LG에 귀중한 선취점을 안겼다. LG는 이후 역전을 허용했지만, 5회 선두 타자 박해민의 2루타를 시작으로 오스틴과 문정빈의 연속 적시타가 이어지며 경기를 다시 뒤집었다.

이틀 연속 결정적인 순간 홈런포를 터뜨린 잠실 빅보이 이재원.

그리고 LG는 전날에 이어 한 점 차 승리를 거두며 7연승을 달렸다.

이틀 연속 결정적인 순간 터진 이재원의 홈런. 그리고 그때마다 힘껏 손바닥을 맞대며 환하게 웃은 염경엽 감독. 손바닥은 얼얼했지만 감독의 얼굴에는 웃음이 떠나지 않았다.

시즌 막판 잠실 빅보이 이재원이 자신의 존재감을 방망이로 증명하고 있다.

첫 타석 타점 찬스에서 이재원은 삼진을 당한 뒤 이를 악물었다.

같은 실수를 두 번 하지 않았다. 선제 투런포 터뜨린 뒤 배트플립까지.

포텐이 제대로 터진 잠실 빅보이.