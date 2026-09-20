'누가 일부러 이렇게 짰나?' KIA 최대 고비! 1,2,3위팀과 죽음의 9연전 어쩌나

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 6대3으로 승리하며 2연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 KIA 선수들의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]"앞으로 치를 경기들이 저희에게 가장 중요합니다."

KIA 타이거즈가 정규 시즌 막판 순위를 가를 운명의 9연전을 치른다.

KIA는 19일과 20일 열린 창원 NC 다이노스전에서 2경기를 모두 잡았다. 제임스 네일과 시라카와 케이쇼가 선발로 나선 KIA는 2경기 모두 타선의 짜임새와 타선 응집력을 보여주면서 우려했던 NC 상대 연패도 끊어냈고, 다시 상승 흐름을 탔다.

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KIA의 현재 순위는 4위. 3위 LG 트윈스와는 21일 기준 3경기 차로, 5위 두산 베어스와는 5.5경기 차다. 4위는 어느정도 확보가 된 상태라고 볼 수 있는데, 3위가 좀처럼 가까워지지 않는다. LG는 최근 파죽의 7연승을 질주하며 막판 2위 맹추격에 나서고 있는 상황이다.

여기에 KIA의 마지막 운명을 가를 9연전이 기다리고 있다. KIA는 이틀 휴식 후 23일 잠실에서 두산과 1경기를 치르고 다시 홈 광주로 이동한다. 추석 연휴인 26일과 27일 광주에서 LG와의 2연전 맞대결이 예정돼 있다.

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그리고 그 다음 일정도 무시무시하다. 29일부터는 광주에서 KT와 3연전 맞대결을 치르고, KT 3연전이 끝나면 다시 하루 쉬고 잠실에서 LG와의 3연전이 기다리고 있다. 10월 5일에는 월요일 경기까지 치른다.

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박정우와 나성범. 사진=KIA 타이거즈

또 잠실 원정을 마치면 곧장 숨돌릴 틈 없이 광주로 다시 이동해 삼성과 남은 1경기를 치러야 한다. 현재 순위 기준으로 3위, 1위, 3위, 2위팀을 9경기 연속 만나는 셈이다. 포스트시즌 진출이 좌절된 팀이라면 서로 부담이 없지만, 하필 예민한 순위 경쟁이 맞물려있는 팀들이라 끝까지 피 튀기는 대결이 예상된다.

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KT가 다시 연승 흐름을 타면서 단독 선두를 굳혀가는 모양새인데, 2위 삼성이 흔들리며 오히려 3위 LG에 쫓기고 있기 때문이다. 여기에 KIA 역시 막판까지 총력전을 펼쳐서 순위를 하나라도 끌어올릴 수 있다면 금상첨화다.

이범호 감독도 상위권 팀들을 대상으로 한 연전에 긴장을 늦추지 않고있다. 이 감독은 "LG, KT 그리고 다시 LG를 만나는 8연전이 저희에게는 지금 가장 중요하다. 지금 위에 있는 팀들이 워낙 세기 때문에 어떻게 짜서 가야할지 (고민하고 있다). 강한 팀들과 경기를 해보니 연승을 하기는 쉽지 않다. 그래도 우선은 한 경기, 한 경기 이기는 기회가 한번은 올 수 있다고 생각하고 있다. 승기가 보인다 싶으면 필승조를 투입하고, 오늘 힘들겠다 싶으면 그 다음 경기를 고려해야 한다. 투수진을 어떻게 써야 하나 그게 지금 가장 고민"이라면서 "왜 이런 중요한 경기들이 다 몰려있는지 모르겠다"며 타이트한 일정에 대한 고민을 토로하기도 했다.

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상대팀들도 마찬가지다. KIA는 올 시즌 KT를 상대로 6승7패 박빙, 삼성을 상대로 9승6패 우세, LG를 상대로 4승7패 열세를 기록했다. 이 상대 전적이 과연 이번에도 맞아 떨어질 것인지. 상위권 순위 경쟁의 막판 최대 분수령인 셈이다.

창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com