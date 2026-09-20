전반기 3.39점→후반기 4.59점 '2용타'효과 있었다 but 내년에 또? 글쎄

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 데이비슨이 솔로홈런을 치고 히우라와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,3루 데이비슨이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] 극심한 빈타에 시달리다 파격적인 '외국인 타자 2명(2용타)' 카드를 꺼내 들었던 최하위 키움 히어로즈의 승부수는 성공한 것일까. 겉으로 보이는 결과로는 합격점을 주기 힘들다. 4년 연속 최하위가 거의 확정적이기 때문이다.

키움은 올 시즌 도중 외국인 투수 네이선 와일스와 타자 트렌턴 브룩스를 보내고 케스턴 히우라와 NC 다이노스에서 뛰던 맷 데이비슨을 영입했다.

물론 팀 공격 지표는 상승했다. 데이비슨은 111경기 타율 2할8푼, 19홈런, 75타점, OPS 0.831을 마크하며 타선의 해결사 역할을 어느 정도 해냈다. 히우라는 59경기 타율 2할4푼9리, 8홈런, 33타점, OPS 0.728를 기록했다. 단순히 보기에는 그리 만족스러운 성적은 아니다. 두 선수 모두 3할을 넘지 못했고 특히 히우라는 기대보다 꽤 못한 성적을 보여줬다. 또 어깨부상과 허리부상으로 두차례 부상자 명단에 오르기도 했다.

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23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. 9회말 1사 만루 데이비슨이 2타점 적시타를 치고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,3루 히우라가 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

하지만 경기당 평균 득점이 전반기 3.39점에서 후반기 4.59점으로 경기당 1.2점 이상 폭증한 것은 사실이다. 후반기 44경기 만에 전반기 전체(87경기 51홈런)에 육박하는 42개의 홈런을 쏘아 올렸다.

키움 설종진 감독은 '2용타' 기용에 대해 "전반기 때 우리 팀 타격이 좀 득점력이 떨어져서 급하게 방향을 바꿨는데, 그래도 후반기에는 어느 정도 효과가 있지 않았나 생각하고 있다"라며 "시즌이 끝나면 어떻게 될지 모르겠지만, 일단 올해 후반기에 들어와서 외국인 타자 2명을 쓴 것은 효과적이었다고 보고 있다"라고 자평했다.

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하지만 내년에 다시 '2용타' 카드를 들고 나올지는 미지수다. 설 감독은 일단 "그 부분은 단장님과 프런트에서 상의할 부분"이라고 선을 그었다. 5년 연속 최하위를 피하기 위한 승부수, 키움은 내년엔 어떤 선택을 할까.

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30일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 1회말 1사 1루 키움 추재현과 히우라가 두산 세베리노의 타구를 잡으려다 충돌하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.30/

고재완 기자 star77@sportschosun.com