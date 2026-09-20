'파격 발언' 41억 초대형 유망주, 오타니 육성 야망 있다…20년 묵은 역대 최고액 무조건 깨진다

3일 서울 신월구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 세광고-부산고 경기. 부산고가 세광고에 4대 3으로 승리했다. 9회 여유있게 투구를 이어가는 하현승. 신월동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.07.03/

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[스포츠조선 김민경 기자] "안 봤다면 거짓말이죠."

설종진 키움 히어로즈 감독은 최근 부산고 에이스 하현승 관련 질문을 숱하게 받았다. 키움은 2027년 신인드래프트 1라운드 전체 1순위 지명권을 보유하고 있어 최대어 하현승 지명이 유력하기 때문.

하현승은 지난 5월 처음 스포트라이트를 받기 시작했다. 미국 메이저리그 명문 구단인 뉴욕 양키스의 226만 달러(약 31억원) 오퍼를 거절하고, 자신의 SNS에 KBO리그에서 차근차근 단계를 밟아 미래에 빅리그에 도전하겠다는 소신을 밝혔다. 쉽게 포기하지 못한 양키스가 300만 달러(약 41억원)까지 금액을 올렸지만, 한국에서 먼저 성공하겠다는 하현승의 의지는 굳건했다.

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하현승은 지난 13일 대만에서 열린 '18세 이하 아시아청소년야구선수권대회' 일본과 결승전에서 7이닝 8삼진 완봉승을 거둬 또 한번 눈길을 끌었다. 한국은 일본을 2대0으로 꺾고 8년 만에 정상을 탈환했다.

설 감독은 한국의 우승을 이끈 하현승의 활약을 지켜봤냐는 물음에 "안 봤다면 거짓말"이라고 했다. 투구 내용을 평가해 달라는 질문에는 다른 말 없이 엄지만 들어 올렸다.

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하현승은 투타 겸업 기대주로 평가받는다. 한국의 오타니 쇼헤이(LA 다저스)를 기대하고 있는데, 최근 하현승은 류현진(한화 이글스) 김광현(SSG 랜더스)의 뒤를 잇는 좌완 에이스가 되고 싶다고 했다. 투수에만 집중하고 싶은 뜻을 밝힌 것.

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설 감독은 하현승을 키움이 지명한다면, KBO리그에서는 한번도 성공한 적 없는 투타 겸업 스타로 키워보고 싶은 마음을 숨기지 않았다. 구단의 뜻이 아닌, 야구인 설종진의 개인적인 생각이긴 하다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스 예선에서 부산고 하현승이 홈런을 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 고교올스타 선발투수로 등판한 부산고 하현승. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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설 감독은 "야구선수가 (투타 겸업이 가능한) 재능이 있고, 하고 싶다고 하면 해주는 게 프로야구에도 발전이 있지 않을까 생각한다. 유소년 선수들도 그런 선수를 보며 야구를 할 수 있을 것이고, 흥행도 될 수 있다 생각한다. 본인이 투타 다 재능이 있고, 하고 싶다고 한다면 구단이 아닌 개인적인 생각으로는 적극적으로 찬성한다"고 소신을 밝혔다.

KBO리그에 성공 사례가 없다는 말에는 "우리가 못해서 안 하는 게 아니라 안 해서 못하는 것이다. 잠재력이 있는 선수들한테는 여러 가지 기회를 주는 게 맞다고 본다"고 했다.

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키움이 하현승을 진짜 오타니로 키울 수 있다고 판단한다면, 무조건 역대급 계약금을 안길 수밖에 없다. 하현승이 양키스의 300만 달러를 거절했을 때부터 KBO 신인 계약금 역대 최고액을 20년 만에 갈아치울 것으로 예상했다. 현재는 2006년 KIA 타이거즈 투수 한기주의 10억원이 역대 최고액이다.

하현승을 향한 야구팬들의 엄청난 관심이 쏟아지고 있는 상황. 설 감독은 하현승에 대한 구체적인 평가는 지명 이후, 또 프로 데뷔 이후로 미뤘다.

설 감독은 "만약 지명한다면, 마무리캠프랑 스프링캠프 때 가서 보고 5선발로 갈지 6선발로 갈지 아니면 타자로 갈지 그때 가서 결정할 문제라 생각한다. 주변에서 하현승이 타격도 좋다고 이야기는 들었는데, 사실 우리가 같이 해본 적도 없고 검증이 필요하다. 그리고 지금은 고등학생들 상대로 피칭을 하고 경기를 했기에 당장 지금 프로에 와서 어떤 피칭을 하는지도 보고 싶다. 그런 뒤에 평가를 내리고 싶다. 성급하게 이 선수를 선발을 시키겠다 이렇게 말하기는 조심스럽다"고 밝혔다.

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18세 이하(U-18) 야구대표팀이 아시아청소년선수권대회에서 8년 만에 우승한 뒤 14일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 하현승이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.14/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com