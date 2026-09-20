300억 거뜬할줄 알았는데, 충격 9실점 웬말이냐...FA 최대어 타이틀, 허무하게 날아가나

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 김용 기자] 3⅓이닝 9실점, 7승8패 평균자책점 4.66.

이게 삼성 라이온즈 '푸른 피의 에이스' 원태인의 성적표라면 믿겠는가.

이해하기 힘들겠지만 현실이다. 원태인은 20일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠전에서 3⅓이닝 동안 안타 11개를 얻어맞으며 9실점하는 충격적인 경기를 했다. 3회까지는 1실점으로 잘 막았지만, 4회 급격한 난조를 보이며 추가 8실점을 했고 삼성은 이 이닝에 총 10점을 내주며 경기를 그르쳤다. KT 위즈와의 선두 싸움에서 밀려나는 모양새다.

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이 경기 뿐 아니다. 올시즌 원태인은 우리가 아는 그 원태인이 아니다. 2024 시즌 15승을 거두며 곽빈(두산)과 함께 공동 다승왕에 올랐고, 지난 시즌에도 12승에 평균자책점을 3.24로 끌어내렸다. 압도적인 파워 피칭은 아니지만, 선발로서 꾸준하게 6이닝을 책임지는 안정감으로서는 외국인 선수들을 제치고서도 리그 톱 수준에 꼽혔다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회초 한동희에 동점 2점홈런을 허용한 뒤 이닝을 끝낸 원태인이 아쉬움의 포효를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

그런 선수가 예비 FA 시즌을 맞이하니 난리가 났다. 미국 메이저리그, 일본 프로야구 진출 얘기도 있었고 올시즌을 앞두고 같이 예비 FA가 될 거로 보여졌던 노시환(한화)이 11년 총액 307억원이라는 충격적인 비FA 다년 계약을 체결하면서 원태인에게 모든 스포트라이트가 쏟아졌다. 15승을 기대할 수 있는 에이스급 선발 투수에게는 도대체 얼마를 줘야하냐는 것이었다.

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하지만 지금의 이런 모습이라면 300억원은 커녕, 대형 계약 자체에 대한 의문 부호가 붙을 수 있다. 투수의 팔은 소모품이라는 얘기가 있다. 데뷔 후 꾸준하게 선발로서 150이닝 이상씩을 던진 원태인이기에, 부하가 걸릴 수 있는 타이밍이기는 하다. 원태인의 야구 지능은 어디 가지 않는다. 올해 갑작스러운 난조의 이유가 구위와 제구에 저하라면, 이 문제가 단시간 내에 개선될 수 있을지 지켜봐야 한다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회초 원태인이 한동희의 까다로운 플라이 타구를 잡아낸 류지혁을 향해 엄지척을 선사하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

하지만 원태인은 또 원태인이다. 위에서 언급했던 것처럼, 늘 꾸준하게 선발 로테이션을 지켜주며 승리 발판을 마련해줄 거라는 믿음을 주는 몇 안 되는 투수다. 올해 부진이 일시적이라는 판단을 한다면, 시장에서의 인기는 높아질 수 있다. 일단 삼성 색채가 워낙 강한 선수라, 원소속팀 삼성에서 어느정도 챙겨주는 분위기가 만들어지면 '헉' 소리가 나는 금액까지는 아니어도, 어느정도 자신의 가치를 인정받을 수 있을 가능성은 충분히 있다. 물론 다른 팀에서 경쟁이 붙어야 몸값은 더 뛰겠지만 말이다.

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그러기 위해서는 일단 개인 성적도 성적이지만, 삼성 팀 성적이 좋은 게 '윈-윈' 하는 방향으로 흐를 수 있다고 봐야할 것이다. 삼성이 한국시리즈 우승을 하면, 그 기운으로 원태인에게 좋은 대우를 해줄 수 있는 일이다. 하지만 팀이 원하는 바를 얻어내지 못하면, 투자는 줄어들 수밖에 없다.

선수가 자신의 성적이나 퍼포먼스에 만족을 못해 FA 재수를 선언할 수도 있다. 하지만 원태인 정도의 선수라면, 무조건 시장 수요가 있을 수밖에 없기에 선수가 지나친 모험은 하지 않을 가능성이 높다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com