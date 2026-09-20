위장 선발 전략인가, 조별리그는 포기인가...대만의 충격적 선발 대반전 카드, 의도를 알 수가 없다

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 김도영이 마지막 아웃카운트를 당하며 아쉬움의 발걸음을 옮기고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 혼돈을 주기 위한 위장 작전인가, 아니면 조별리그는 포기인가.

대만이 놀라운 수를 뒀다. 한국 벤치와 선수들이 당황하지 말아야 한다. 당황하면 오히려 말릴 수 있다.

아이치-나고야 아시안게임 야구가 드디어 시작된다. 21일 대만과의 조별리그 1차전이 5개 대회 연속 금메달 도전의 시작이다.

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사실상의 결승전이라 불리운 경기. 조별리그지만 여기서 이기고 가야, 슈퍼라운드에서 유리한 고지를 점할 수 있다. 만약 객관적 전력이 가장 앞서는 한국과 대만이 다시 결승에서 만난다고 할 때, 27일 결승전까지 시간이 많으니 첫 경기부터 양국이 총력전을 펼칠 거라 보였다.

한국은 에이스 곽빈(두산)을 내세운다. 곽빈이 대만전 조별리그와 결승전을 책임지는 구도다. 대만도 KBO리그 11승 투수 왕옌청(한화)을 필두로 린위민 등 특급 선수들이 총출동할 것으로 보였다. 대만 현지 언론들도 한국전 선발을 왕옌청으로 점쳤다.

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하지만 대만은 경기를 하루 앞두고 한국전 선발로 20세 아마추어 우완 투수 린이웨이를 예고했다. 실업야구 합작금고 소속 선수. 알려진 게 거의 없다.

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유망주라고 하지만, 대만에서 프로 지명이 안된 선수. 이런 선수를 도대체 왜 가장 강한 한국전에 투입하는 것일까.

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 류지현 감독이 선수단과 미팅을 갖고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

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추측이지만 몇 가지 예상 시나리오가 있다. 사정상 조별리그 경기는 포기하는 것이다. 벌써부터 왕옌청의 아시안게임 투구 제한 얘기가 대만 현지 언론을 통해 나왔다. 소속팀 한화가 대만에 요청한 사항이 있는 듯 하다. 린위민도 마지막 경기를 던진지 얼마 안됐다. 조별리그 홍콩, 태국전은 대만도 쉽게 이긴다고 가정할 시 에이스급 투수들의 활용폭이 좁다면, 아껴뒀다 슈퍼라운드나 결승에 쏟아붓자는 것이다.

결국 슈퍼라운드에 올라 사회인 야구 선수 중심의 일본을 이기면, 한국과의 결승을 다시 치를 수 있다. 그 때까지 굳이 좋은 패를 드러낼 필요가 없다는 계산을 했을 수 있다.

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아니면 왕옌청에게만 주목하던 한국의 허를 찌르는 작전일 수 있다. 아마추어 선수라지만 유망주로 꼽힌다. 이 선수가 '긁어주면' 땡큐, 흔들리면 바로 교체 작전을 펼치는 일종의 위장 선발 전략일 수도 있다. 대만은 올해 초 열린 월드베이스볼클래식에서도 '한국 킬러' 린위민을 맞춤 등판할 것 같은 분위기를 만들어놓고, 실제 한국전에 내보내지 않았다.

마지막은 우리가 린이웨이에 대해 거의 모르지만, 의외로 유망한 자원일 수 있다는 것이다. 린이웨이는 드래프트 지명은 받지 못했지만, 국가대표팀에 선발된 뒤 다시 프로 무대에 도전하겠다는 당찬 각오를 드러낸 선수였다. 그는 아시안게임 대표로 뽑힌 후 "별다른 느낌은 없었다. 그저 맡은 일을 잘 해내야 한다는 생각만 했다"고 말하며 매우 침착한 모습을 보였었다고 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com